Do sieci trafił zwiastun filmu "Simona Kossak" w reżyserii Adriana Panka. W rolę słynnej przyrodniczki wcieliła się Sandra Drzymalska. Film będzie miał premierę 22 listopada.

Sandra Drzymalska na planie filmu / fot.Jarosław Sosiński, materiały Next Film / Materiały prasowe

Simona Kossak była córką malarza Jerzego Kossaka. "Gdy po studiach rzuca wszystko - dom, tradycję, społeczne konwenanse - i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje - miłość do natury i... potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom" - pisze dystrybutor obrazu - Next Film.

Chciałabym, żeby ludzie podczas seansu doznali tego piękna, które oferuje puszcza. Mam nadzieję, że ten film bardziej uwrażliwi nas na to, jakie cudowne relacje możemy tworzyć ze zwierzętami i naturą - mówi odtwórczyni roli Simony Kossak - Sandra Drzymalska.

Chciałabym, aby wybrzmiało również to, iż wbrew wszystkiemu, co dzieje się w naszym życiu, zawsze możemy podążać za własnym sercem i robić to, czego pragniemy. Czuć się wolni i walczyć o swoje racje, które są słuszne. Dbać o naszych braci mniejszych - podkreśla aktorka.

Wideo youtube

Oprócz Sandry Drzymalskiej w obsadzie filmu są m.in. Jakub Gierszał, Agata Kulesza, Borys Szyc, Olga Bołądź, Dariusz Chojnacki, Marta Stalmierska, Robert Gonera, Tomasz Sapryk i Nika Wichłacz. Adrian Panek jest reżyserem i autorem scenariusza. Za zdjęcia odpowiada Jakub Stolecki, a za muzykę - Bartosz Chajdecki.

Sandra Drzymalska i Agata Kulesza na planie filmu / Karolina-Grabowska/Next Film / Materiały prasowe

Nasz film oczywiście porusza temat ochrony środowiska, opowiada o sprawach, za którymi wstawiała się Simona, ale nie jest skierowany tylko do miłośników ekologii. To film o walce jednostki, o silnej kobiecie z mocnym charakterem. O człowieku, który odznaczył się w naszej kulturze i świadomości - podkreśla Jakub Gierszał, który wciela się w postać partnera Simony Kossak, Lecha Wilczka.

"Simona Kossak" to jeden z filmów, które powalczą o Złote Lwy na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.