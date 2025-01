Festiwal 27. Orłów zacznie się 10 stycznia w warszawskim kinie Iluzjon. W programie przeglądu są najważniejsze polskie filmy i codzienne spotkania z twórcami. 12 lutego poznamy nominowanych do Polskich Nagród Filmowych. Gala rozdania Orłów odbędzie się 10 marca w Teatrze Polskim w Warszawie.

Przez niemal miesiąc widzowie oraz członkinie i członkowie Polskiej Akademii Filmowej obejrzą blisko 70 filmów ubiegających się o nominacje w tegorocznej edycji Orłów. Codziennie po wieczornych pokazach uczestnicy festiwalu będą mieli okazję, by wziąć udział w spotkaniach z uznanymi twórcami filmowymi, nagradzanymi dokumentalistami i swoimi ulubionymi aktorami, którzy opowiedzą o kulisach powstawania prezentowanych filmów.

Jakie filmy znalazły się w programie festiwalu?

W programie festiwalu są m.in: polski kandydat do Oscara "Pod wulkanem" w reżyserii Damiana Kocura, dramat wojenny "Biała odwaga" Marcina Koszałki, "Minghun" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z przejmującą rolą Marcina Dorocińskiego. Będą też doceniony przez krytyków debiut Marii Zbąskiej "To nie mój film", obsypana nagrodami "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna czy dramat "Kobieta z..." w reż. Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

Widzowie zobaczą również historie oparte na biografiach, wśród nich filmy "Simona Kossak" w reżyserii Adriana Panka i "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego z Tomaszem Włosokiem w roli barwnego boksera Jerzego Kuleja.

W programie przeglądu będą też filmy dokumentalne. Widzowie zobaczą m.in. dokument "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" w reżyserii Elizy Kubarskiej o najsłynniejszej polskiej himalaistce, "Las" wybitnej dokumentalistki Lidii Dudy czy "Rok z życia kraju" Tomasza Wolskiego, w którym autor przypomina trudne realia życia w Polsce tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Będą też wyróżniane na licznych festiwalach "Drzewa milczą", film Agnieszki Zwiefki.

Również fani lżejszego kina znajdą coś dla siebie. Będą komedie obyczajowe i romantyczne, takie jak np. "Miłość jak miód" czy kolejna część świątecznego hitu "Listy do M. Pożegnania i powroty". A także filmy familijne, wśród nich animowana adaptacja komiksu "Diplodok" oraz "Za duży na bajki 2".

"Jak być kochaną" na otwarcie festiwalu

Festiwal Orłów tradycyjnie otworzy produkcja spoza konkursu. 10 stycznia będzie to film "Jak być kochaną" Wojciecha Jerzego Hasa, pierwszego w historii laureata Orła za Osiągnięcia Życia przyznanego w 1999 roku. Rok 2025, w którym przypada setna rocznica urodzin wybitnego reżysera, został ustanowiony Rokiem Wojciecha Jerzego Hasa.

Codziennie, od 11 stycznia do 8 lutego, w stołecznym kinie Iluzjon po wieczornych seansach będą spotkania z twórcami. Pojawią się m.in. Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski, Jan Englert, Andrzej Seweryn, Katarzyna Warnke, Jan Jakub Kolski, Jan P. Matuszyński, Sandra Drzymalska i Adrian Panek, Jacek Borusiński, Mateusz Więcławek, Małgorzata Hajewska-Krysztofik oraz Tomasz Włosok i Xawery Żuławski. Z widzami festiwalu spotkają się również dziecięcy aktorzy i twórcy filmów "Diplodok" oraz "Za duży na bajki 2".

Film o wojnie na Ukrainie kręcony kamerą GoPro

Od kilku lat co najmniej jeden wieczór Festiwalu Orłów poświęcony jest tematyce ukraińskiej. W tym roku będzie można zobaczyć trzy pozakonkursowe filmy dokumentalne poświęcone Ukrainie. Jednym z nich jest "Real", najnowszy film Oleha Sencowa, który po rosyjskiej inwazji na jego ojczyznę wstąpił do ukraińskiej armii i ruszył na front. To 88 minut relacji z okopów zarejestrowanych kamerą GoPro umieszczoną na hełmie ukraińskiego reżysera.

Oleh Sencow w latach 2014-2019 był więźniem politycznym Kremla. Polska Akademia Filmowa konsekwentnie zabiegała o jego uwolnienie, organizując liczne akcje wsparcia, w tym coroczną akcję solidarności podczas Gali Orłów. W 2019 roku artysta został uhonorowany przez Polską Akademię Filmową Orłem Specjalnym za Odwagę i Niezłomność.

Pokaz "Wodzireja" i wspomnienie Jerzego Stuhra

Zakończenie tegorocznej edycji festiwalu poświęcone będzie Jerzemu Stuhrowi, laureatowi Orła za Osiągnięcia Życia z 2018 roku i wieloletniemu senatorowi Polskiej Akademii Filmowej. Widzowie zobaczą film "Wodzirej" Feliksa Falka z wybitną kreacją aktorską Jerzego Stuhra.

Po pokazie odbędzie się spotkanie poświęcone temu znakomitemu, zmarłemu w 2024 roku, aktorowi i reżyserowi.