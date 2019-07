To ma być jedno z większych wydarzeń komediowych w Polsce: czołówka najlepszych polskich komików 2 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie zaprezentuje Wam swoje programy. I - jak obiecują organizatorzy - "rozbawi Was do łez". W RMF FM - zupełnie na serio - mamy dla Was wejściówki na to wydarzenie!

