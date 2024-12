Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała na swojej stronie internetowej shortlistę kandydatów do Oscara, które powalczą o nominacje. W kategorii najlepszy film międzynarodowy nie ma "Pod wulkanem" Damiana Kocura. Na shortliście znalazła się jednak polska koprodukcja "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna.

Nagrodzony "Srebrymi Lwami" za film "Dziewczyna z igłą" reżyser Magnus von Horn podczas gali zamknięcia 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, / Adam Warżawa / PAP

Duńska, zrealizowana w koprodukcji z Polską i Szwecją "Dziewczyna z igłą" nawiązuje do historii seryjnej morderczyni niemowląt Dagmar Overbye, którą w 1921 r. skazano na karę śmierci. Główną bohaterką jest młoda pracownica fabryki Karoline (grana przez Vic Carmen Sonne), która na skutek życiowych perturbacji zostaje sama, w zaawansowanej ciąży. Kobieta spotyka na swojej drodze prowadzącą nielegalną agencję adopcyjną Dagmar (Trine Dyrholm), która obiecuje, że za odpowiednią opłatą znajdzie jej dziecku najlepszy dom. Karoline postanawia skorzystać z jej usług, a wkrótce sama rozpoczyna pracę u Dagmar i znajduje schronienie w jej domu. Pewnego dnia odkrywa straszliwą prawdę o działalności swojej pracodawczyni.

Scenariusz von Horn współtworzył z Line Langebek. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek, za scenografię - Jagna Dobesz, za kostiumy - Małgorzata Fudala, a za montaż - Agnieszka Glińska. Polskim producentem jest Mariusz Włodarski (Lava Films).



Oprócz "Dziewczyny z igłą" do dalszego etapu oscarowego wyścigu zakwalifikowały się: "I’m Still Here" (Brazylia), "Universal Language" (Kanada), "Waves" (Czechy), "Emilia Pérez" (Francja), "The Seed of the Sacred Fig" (Niemcy), "Touch" (Islandia), "Kneecap" (Irlandia), "Vermiglio" (Włochy), "Flow" (Łotwa), "Armand" (Norwegia), "From Ground Zero" (Palestyna), "Dahomey" (Senegal), "How to Make Millions before Grandma Dies" (Tajlandia), oraz "Santosh" (Wielka Brytania).

Shortlista bez polskiego kandydata do Oscara

Zobacz również: Znamy polskiego kandydata do Oscara

Na shortliście nie znalazł się polski kandydat do Oscara - "Pod wulkanem". To film o inteligenckiej ukraińskiej rodzinie, która w trakcie wakacji na Teneryfie dowiaduje się o inwazji Rosji na ich kraj.

O miejsce na shortliście w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy ubiegały się filmy z 85 krajów.



Akademia ogłosiła także m.in 15 filmów, które mają szansę na Oscara w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. Są to: "The Bibi Files", "Black Box Diaries", "Dahomey", "Daughters", "Eno", "Frida", "Hollywoodgate", "No Other Land", "Porcelain War", "Queendom", "The Remarkable Life of Ibelin", "Soundtrack to a Coup d’Etat", "Sugarcane", "Union" oraz "Will & Harper".



Tyle samo filmów ma szansę na statuetkę w kategorii krótkometrażowy film dokumentalny. Na shortliście znalazły się: "Chasing Roo", "Death by Numbers", "Eternal Father", "I Am Ready, Warden", "Incident", "Instruments of a Beating Heart", "Keeper", "Makayla’s Voice: A Letter to the World", "Once upon a Time in Ukraine", "The Only Girl in the Orchestra", "Planetwalker", "The Quilters", "Seat 31: Zooey Zephyr", "A Swim Lesson", "Until He’s Back".



Do kogo trafią oscarowe nominacje - dowiemy się 17 stycznia 2025 r. Gala wręczenia statuetek, którą poprowadzi komik i scenarzysta Conan O'Brien, odbędzie się 2 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ceremonia będzie transmitowana w ponad 200 państwach.