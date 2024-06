Policjanci szukają mężczyzny, który podpalił rzeźbę "Sięganie do gwiazd" na Saskiej Kępie. Do zdarzenia doszło 15 marca 2024 roku przy ul. Brukselskiej 23.

Policjanci szukają mężczyzny, który podpalił rzeźbę "Sięganie do gwiazd" / Policja

Policjanci przekazali, że do zdarzenia doszło 15 marca 2024 roku przy ul. Brukselskiej 23. To tam przy budynku Promu Kultury Saska Kępa stoi wykonana z granitu rzeźba "Sięganie do gwiazd" autorstwa Dariusza Kowalskiego.



Poszukiwany ma najprawdopodobniej bezpośredni związek ze zniszczeniem rzeźby. Na zdjęciach z monitoringu, które pokazuje policja widać mężczyznę na stacji benzynowej, który do plastikowej butelki wlewa benzynę.

Na szczęście rzeźbie nic się nie stało, choć wymagała drobnej renowacji, którą przeprowadził twórca.



Wszyscy, którzy rozpoznają i mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości proszeni są o kontakt, tel. 47 723-69-18, 47 723-82-23 w godz.8-16, bądź drogą elektroniczną na adres: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl. Proszę powołać się na numer sprawy PPM-DM-1345/24 - napisali policjanci.

