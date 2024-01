Dziś o godz. 14:30 rozpocznie się ogłoszenie oscarowych nominacji. Według branżowych mediów bardzo prawdopodobne jest, że o nagrody w najważniejszych kategoriach powalczy polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja - "Strefa interesów" Jonathana Glazera. "The Hollywood Reporter" typuje ją nawet na jednego z liderów, jeśli chodzi o liczbę nominacji.

"Strefa interesów": Najważniejsze informacje o filmie

"Strefa interesów" Jonathana Glazera to polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja, która w całości została nakręcona w naszym kraju. Wśród producentów obrazu jest Ewa Puszczyńska, która pracowała z Pawłem Pawlikowskim przy nagrodzonej Oscarem "Idzie" i "Zimnej wojnie". Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, który również współpracował z Pawlikowskim przy wspomnianych filmach.

"Strefa interesów" to nagrodzony Grand Prix festiwalu w Cannes film o codziennym życiu komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa, i jego rodziny. Obraz jest brytyjskim kandydatem do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". Na trafić do polskich kin 8 marca.

"The Hollywood Reporter" o filmach, które zdobędą najwięcej nominacji

"The Hollywood Reporter" prognozuje , że "Strefa interesów" będzie w ścisłej czołówce filmów, które zdobędą najwięcej nominacji. Według pracującego dla tego pisma krytyka Scotta Feinberga, na pierwszym miejscu będą "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese, "Oppenheimer" Christophera Nolana i "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa (po 12 nominacji), a na drugim "Barbie" Grety Gerwig i "Strefa interesów" Jonathana Glazera (po 10 nominacji).

"THR" przewiduje, że "Strefa interesów" będzie wśród nominowanych w kategoriach "Najlepszy film", "Najlepszy reżyser", "Najlepsza drugoplanowa rola żeńska", "Najlepszy scenariusz adaptowany", "Najlepszy film międzynarodowy", "Najlepsze zdjęcia", "Najlepszy montaż", "Najlepsza muzyka", "Najlepsza scenografia" i "Najlepszy dźwięk".

Pojedynek z Łodzią w tle w kategorii "Najlepsze zdjęcia"

Co ciekawe, w kategorii "Najlepsze zdjęcia" może dojść do pojedynku absolwentów łódzkiej filmówki - oprócz Łukasza Żala tę uczelnię kończył również autor zdjęć do "Oppenheimera" - Hoyte van Hoytema. W prognozach dotyczących tej kategorii nie pojawia się natomiast nazwisko Dariusza Wolskiego - odpowiedzialnego za zdjęcia do innej głośnej produkcji tego sezonu - "Napoleona" Ridley'a Scotta.

Czołówka prognozy dotyczącej oscarowych nominacji opublikowanej przez magazyn "Variety" wygląda bardzo podobnie jak ta z "THR". Prowadzi "Oppenheimer" (13 nominacji), na drugim miejscu jest "Barbie" (11 nominacji), a na trzecim "Czas krwawego księżyca" (10 nominacji). Według pisma na podium mogą wejść jeszcze "Biedne istoty" (9-10 nominacji).

Według "Variety", "Stefa interesów" powalczy o Oscary w 5 kategoriach (dla najlepszego filmu, reżysera, aktorki w roli drugoplanowej, najlepszego dźwięku i filmu międzynarodowego).

Co z "Chłopami"?

W oscarowych prognozach nie pojawiają się "Chłopi" - animacja malarska DK Welchman i Hugh Welchmana, która została oficjalnym polskim kandydatem do Oscara. Wiadomo już, że nie powalczy o statuetkę dla filmu międzynarodowego, wciąż jednak może zaskoczyć krytyków i pojawić się wśród nominowanych do Oscara za pełnometrażową animację.

96. gala rozdania Oscarów odbędzie się 10 marca. Po raz czwarty poprowadzi ją Jimmy Kimmel.