Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała na swojej stronie internetowej shortlistę kandydatów do Oscara, które powalczą o nominacje. W kategorii najlepszy film międzynarodowy nie ma na niej animowanej adaptacji "Chłopów" Władysława Reymonta w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana.

Kadr z filmu "Chłopi" / Materiał prasowy /

Nie wszystko jeszcze stracone. Amerykański dystrybutor "Chłopów" Sony Pictures Classics zgłosił film do Oscarów również w kilku innych kategoriach, w tym najlepszy film animowany i scenariusz adaptowany, w których shortlisty nie są ogłaszane. Niestety w kategorii najlepsza muzyka oraz najlepszy film międzynarodowy nie ma polskiej produkcji w najlepszej piętnastce.

W tej kategorii szansę ma reprezentująca Wielką Brytanię, zrealizowana w koprodukcji z Polską i Stanami Zjednoczonymi, "Strefa interesów" w reżyserii Jonathana Glazera. Film, do którego zdjęcia nakręcił Łukasz Żal, pokazuje życie komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hoessa i jego rodziny w willi położonej tuż za obozowym murem.

Są też "Opadające liście" Akiego Kaurismakiego z Finlandii, a także filmy m.in z Armenii, Dani i Buthanu. I produkcja "20 dni w Mariupolu" reprezentująca Ukrainę.

Szansę na nominację w kategorii najlepszy dokument ma m.in. "Skąd dokąd" Maćka Hameli, przejmująca opowieść o ewakuacji Ukraińców z kraju ogarniętego wojną. Jest też polsko-duńska koprodukcja "Apolonia, Apolonia" Lei Glob. Bohaterką tego filmu jest malarka, która stara się znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Tytuły nominowane do 96. Oscarów poznamy 23 stycznia 2024. Gala odbędzie 10 marca w Hollywood i będzie transmitowana do ponad 200 krajów. Poprowadzi ją Jimmy Kimmel. Będzie to już jego czwarty występ w tej roli.