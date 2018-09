"Serce nie sługa" i "Venom" w kinach. "Madagaskar" na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi. To premiery najbliższego tygodnia.

"Serce nie sługa"



5 października do kin wejdzie film "Serce nie sługa" w reżyserii Filipa Zylbera. Inspirowany jest, jak zapewniają twórcy, prawdziwą miłością.



"Serce nie sługa" to film o poszukiwaniu uczucia i spojrzenie na współczesne związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość. Główni bohaterowie - Daria i Filip - znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Filip to łamacz damskich serc. Po kolejnej upojnej nocy, gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat wcześniej, że jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko.



W obsadzie są m.in Paweł Domagała, Roma Gąsiorowska, Borys Szyc, Magdalena Różczka, Mateusz Damięcki i Zuzanna Grabowska.





"Venom"

Venom to jedna z najsłynniejszych, ale też najbardziej tajemniczych postaci z komiksowego Uniwersum Marvela. W postać największego wroga Spider-Mana wciela się nominowany do Oscara Tom Hardy.



Ja jestem amatorem w świecie komiksów, oczywiście wiem sporo o mojej postaci, ale na pewno nie tak dużo jak fani Venoma i fani komiksów, których jest bohaterem - mówił Hardy na premierze w Los Angeles. Do polskich kin film wejdzie 5 października.

"Madagaskar" w Łodzi

Lew Alex, zebra Marty, hipopotamica Gloria i żyrafa Melman żyją spokojnie w nowojorskim ZOO. Samowolka Marty’ego kończy się dla całej czwórki przymusowym zesłaniem do Afryki. Czeka ich jednak nieprzewidziana komplikacja - wizyta na Madagaskarze, wyspie, którą niepodzielnie rządzi Król Julian.

Światowa premiera musicalu, opartego na znakomitym filmie wytwórni DreamWorks, odbyła się w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Premierę łódzkiego "Madagaskaru" zaplanowano na 6 października. Spektakl wyreżyseruje Jakub Szydłowski.





