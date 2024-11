W Nowym Jorku odbyła się premiera filmu "Beatles'64". To nowy film dokumentalny o jednym z najsłynniejszych na świecie zespołów. Podróż w czasie, do roku 1964 roku, gdy John, Paul, George i Ringo po raz pierwszy przyjechali do Stanów Zjednoczonych. I rozpętali falę "beatlemanii".

/ Shutterstock Na nowojorskiej premierze pojawili się legendarny muzyk słynnej czwórki z Liverpoolu Paul McCartney, reżyser David Tedeschi oraz producent filmu Martin Scorsese. To może być naprawdę interesujące dla młodych ludzi, bo (...) mogą zobaczyć i zrozumieć, że wcześniej nie było właściwie brytyjskiej sceny muzycznej. Była muzyka, ale nie była obecna w innych krajach, a już na pewno nie w ten sposób. The Beatles to zjawisko - mówił Scorsese, który jest producentem muzycznego dokumentu. 7 lutego 1964 roku zespół The Beatles przyjechał do Nowego Jorku. Muzyków witały tłumy fanów w stanie ekstazy i histerii. Ich spektakularny debiutancki występ w programie "The Ed Sullivan Show" przyciągnął ponad 73 miliony widzów i było to najbardziej oglądane wydarzenie telewizyjne tamtych czasów. Film "Beatles '64" opisuje nie tylko zjawisko kulturowe, ale też przyjaźń Johna, Paula, George'a i Ringo. W filmie można zobaczyć wyjątkowe nagrania nakręcone przez dokumentalistów Alberta i Davida Mayslesów, które zostały starannie odrestaurowane w rozdzielczości 4K przez Park Road Post w Nowej Zelandii. Są też zmontowane na nowo występy, które zostały zarejestrowane w czasie show na żywo z pierwszego amerykańskiego koncertu The Beatles w Coliseum w Waszyngtonie oraz ich występy w "Ed Sullivan Show". Muzyczny film dokumentalny "Beatles '64" dostępny będzie na platformie Disney+ od 29 listopada. Zobacz również: Międzynarodowa nagroda Emmy dla polskiego filmu „Pianoforte”

Gwiazda serialu „Czarnobyl” Jared Harris odbierze nagrodę Cutting Edge Award na BNP Paribas Warsaw SerialCon

Jazztopad we własnym domu, czyli artyści na wyciągnięcie ręki

Kultowa kurtka Olivii Newton-John z filmu "Grease" trafi na aukcję