Karierę w Hollywood rozpoczął w 1976 roku. Był członkiem Songwriters Hall of Fame. Otrzymał trzy Nagrody Grammy i dwa Złote Globy. Był również laureatem nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej - pierwszego Oscara zgarnął za utwór "Up Where We Belong" do filmu "Oficer i dżentelmen" Taylora Hackforda, a drugiego za "My Heart Will Go On" do "Titanica" w reżyserii Jamesa Camerona.

Z kompozytorem Richardem Kerrem napisał hity Manilowa "Looks Like We Made It" i "Somewhere in the Night". Współpracował z Claptonem przy pisaniu "Tears in Heaven" do filmu "Rush" oraz z Jamesem Hornerem przy piosence do filmu "Piękny umysł".

Wideo youtube

Will Jennings był profesorem w Tyler Junior College w Tyler w Teksasie, w Austin State oraz na Uniwersytecie Wisconsin-Eau Claire.