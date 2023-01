To będzie tydzień bardzo oczekiwanych kinowych premier. Międzynarodowa premiera dokumentu o Konkursie Chopinowskim odbędzie się na prestiżowym Festiwalu Filmowym w Sundance. A do polskich kin trafią nagrodzone Złotymi Globami "Duchy Inisherin", "Babilon" z Bradem Pittem i Margot Robbie oraz polski film "Niebezpieczni dżentelmeni".

Margot Robbie na premierze "Babilonu" Damiena Chazelle'a / Tolga Akmen / PAP/EPA

Polski film na festiwalu Sundance

W czwartek 19 stycznia w stanie Utah zacznie się Sundance Film Festival. To jeden z najważniejszych na świecie festiwali filmów niezależnych. Polski dokument "Pianoforte" w reżyserii Jakuba Piątka, o Konkursie Chopinowskim, w Sundance będzie miał premierę. Bierze też udział w konkursie filmów dokumentalnych. Kamera towarzyszy wybranej grupie muzyków z całego świata. Wszyscy przygotowują się do udziału w 18. Konkursie Chopinowskim.

Za sprawą "Pianoforte" widz ma rzadką możliwość zajrzenia za kulisy tych zmagań, podgląda też ich życie prywatne, jest świadkiem wielkich wzlotów, ale też bolesnych upadków. Bo to przecież ogromna presja ciążąca na uczestnikach i uczestniczkach tej muzycznej rywalizacji. Emocji tam mnóstwo - od łez wycieńczenia i desperacji, po radość i ekstazę. Młodzi ludzie pochodzący ze wszystkich stron świata. Łączy ich jedno: od dzieciństwa poświęcili się bez reszty grze na fortepianie. Międzynarodowa premiera na prestiżowym Festiwalu Filmowym w Sundance będzie 20 stycznia. Jakub Piątek pokazał w Sundance dwa lata temu swój debiut fabularny "Prime Time". W maju polska publiczność zobaczy ten film podczas 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Duchy Inisherin, Babilon i Niebezpieczni dżentelmeni

W piątek 20 stycznia do polskich kin wejdzie film "Duchy Inisherin". Ma już na koncie m.in Złoty Glob dla najlepszej komedii lub musicalu, reżyser Martin McDonagh odebrał statuetkę za scenariusz, a Colin Farrell dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. To opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Pádraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę chce zrozumieć co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominic (Barry Keoghan). Niestety wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. I w desperacji rzuca ultimatum.



Damien Chazelle, twórca m.in "La La Land" i "Whiplash", ma dla widzów kolejną propozycję. Film "Babilon" - w polskich kinach od 20 stycznia. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występują Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva.



Również 20 stycznia do polskich kin wejdzie film "Niebezpieczni dżentelmeni" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Jest to historia czterech znakomitości zakopiańskiej bohemy z początku XX wieku.

Tomasz Kot gra Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Marcina Dorocińskiego zobaczymy w roli Witkacego, Andrzeja Seweryna jako Josepha Conrada, a Wojciech Mecwaldowski zagrał Bronisława Malinowskiego.