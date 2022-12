"Jesteśmy załamani przekazując, że Maxi Jazz zmarł. Zmienił nasze życie na wiele sposobów, nadał ponadto właściwe znaczenie i przesłanie naszej muzyce. Był cudownym człowiekiem, który miał czas dla wszystkich, a także mądrość, która była zarówno głęboka, jak i dostępna dla wszystkich. Był też gadułą, kompasem moralnym i geniuszem. Piękną osobą" - napisano na Facebooku grupy Faithless.

"To był zaszczyt i prawdziwa przyjemność z nim pracować" - dodali muzycy.

Maxi Jazz urodził się 15 czerwca 1957 roku w Londynie. Początki jego kariery sięgają lat 80. XX, kiedy to założył zespół The Soul Food Cafe System. Później występował jako suport przed Jamiroquaiem i Soul II Soul.

W 1995 roku razem z Rollo Armstrongiem, Sister Bliss, i Jamie Catto założył zespół Faithless, grający muzykę z pogranicza techno i elektroniki.

W 2011 roku grupa została rozwiązana. Po przerwie muzycy wrócili jednak do koncertowania. Do najpopularniejszych piosenek Faithless należą m.in. "Insomnia", "God Is A Dj" oraz "We Come 1".

