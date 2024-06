Aktor Marcin Dorociński coraz częściej bierze udział w filmowych projektach zagranicznych, a na ekranie pojawia się u boku światowych gwiazd kina. Tak będzie i tym razem - w produkcji zatżytułowanej „Mayday”. „Czy możecie w to uwierzyć?” - pytał retorycznie Marcin Dorociński na swoim Instagramie. W najnowszej produkcji ramię w ramię z Dorocińskim grają m. in. znany z roli Deadpoola, Ryan Reynolds, oraz Kenneth Branagh, zdobywca Oscara za scenariusz filmu „Belfast”.

Marcin Dorociński / Marcin Kmieciński / PAP

W Budapeszcie zakończyły się zdjęcia do filmu "Mayday", w którym Marcin Dorociński wciela się w jedną z głównych ról. Partneruje tam Ryanowi Reynoldsowi oraz Kennethowi Branaghowi. Rozpoczęte w kanadyjskim Montrealu zdjęcia do filmu trwały cztery miesiące.

Dziś aktor zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie z kanadyjskim aktorem, który prywatnie jest mężem Blake Livelyn, znanej między innymi z serialu "Plotkara".

Instagram Post

Czołem Kochani. Dzisiaj o magii liczb, ale też o moim ostatnim dniu zdjęciowym w Budapeszcie do filmu "Mayday". Bo właśnie dziś – w wielkich emocjach, z radością, ale i zmęczeniem kończę prawie czteromiesięczną pracę przy tym fantastycznym projekcie. Dziękuję studiom Skydance i Apple za to niezwykle wyróżnienie! – napisał z kolei pod wideo, na którym uwiecznił stół do prób czytanych, na którym stoją wizytówki z nazwiskami światowych aktorów.

Instagram Rolka

Pod postami Marcina Dorocińskiego momentalnie pojawiły się gratulacje i liczne komentarze. Niektórzy fani dopytywali także o to, czego dotyczy fabuła przygodowego obrazu „Mayday”, jednak na razie pozostaje ona owiana tajemnicą. Nie wiadomo, w jaką rolę wciela się Dorociński ani jakie kreacje przypadły pozostałym członkom obsady, wśród których jest również gwiazda „Kolejnego filmu o Boracie”, Maria Bakalova. "Mayday" reżyserują na podstawie swojego oryginalnego scenariusza twórcy „Wieczoru gier” Jonathan Goldstein oraz John Francis Daley.