Zmarła w wieku 83 lat Tina Turner pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale też olbrzymi majątek. Szacuje się, że na swojej działalności piosenkarka dorobiła się nawet 250 mln franków. Naturalnym spadkobiercą jest jej drugi mąż, ale w testamencie mogą być wymienione także inne osoby.

Posiadłość w Kuesnacht w Szwajcarii, gdzie mieszkała Tina Turner / MICHAEL BUHOLZER / PAP/EPA

Tina Turner - obywatelska Szwajcarii

Tina Turner zmarła wczoraj w Kuesnacht w Szwajcarii. Tę usytuowaną nad jeziorem Zuryskim rezydencję wynajmowała.

Artystka przeprowadziła się do Szwajcarii w 1995 roku. W 2013 roku przyjęła szwajcarskie obywatelstwo.

Początkowo zamieszkała w położonym w górach Zuerichbergu, ale już trzy lata później przeniosła się do Kuesnacht, do Chateau Algonquin, gdzie mieszkała aż do śmierci.

Do 2020 roku nieruchomość należała do fotografa Kaspara Fleischmanna. Trzy lata temu willa zmieniła właściciela, została sprzedana rodzinnej firmie Swiss Krono Group z Lucerny. Mimo tych zmian, Turner pozostawała nadal najemczynią posiadłości - czytamy w portalu 20.min.ch.

We wrześniu 2021 roku Turner wraz z mężem, Niemcem Erwinem Bachem, zakupiła "ekskluzywną wiejską posiadłość" w Staefa koło Zurychu.

Ta stuletnia posiadłość była wcześniej własnością przedsiębiorcy z branży kasyn Hansa Jecklina. Jej powierzchna to 24 tys. metrów kwadratowych, w skład wchodzi dziesięć budynków (dom i inne zabudowania), a także staw, strumień, basen i molo. Wartość tej nieruchomości szacowana jest na 70 mln franków.

Jak wyjaśniał Erwin Bach w rozmowie z tygodnikiem "Handelszeitung", bodźcem do zakupu tej wielkiej posiadłości był czas pandemii Covid-19. Dzięki tej nieruchomości znaleźliśmy nowe miejsce na weekend, w bliskim sąsiedztwie - mówił.

Posiadłość, którą Tina Turner kupiła w Staefa / MICHAEL BUHOLZER / PAP/EPA

Tina Turner milionerką

W trakcie trwającej 50 lat kariery Tina Turner dorobiła się gigantycznego majątku.

Na sprzedaży albumu "Private Dancer" zarobiła ponad 20 mln dolarów, podczas turnee w 1985 roku 7 mln dolarów, potem jej kariera już tylko się rozpędzała. W ciągu kilku lat jej majątek sięgał już 50 mln dolarów, a kiedy kończyła karierę za pożegnalne ze sceną koncerty na jej konto wpłynęło kolejne 130 mln dolarów.

W zeszłym październiku Tina Turner sprzedała prawa do swojej muzyki wytwórni BMG. W tym kontekście pada kwota 150 milionów.

W 2022 roku szwajcarski dziennik ekonomiczny "Bilanz" szacował majątek w sumie na około 250 milionów franków.

Spadkobiercy Tiny Turner

Tina Turner i Erwin Bach na zdjęciu z 1995 roku / Horst Ossinger / PAP/DPA

Spadkobiercy piosenkarki odziedziczą pokaźną sumę. Kim są?

Naturalnym spadkobiercą jest wdowiec, 67-letni Erwin Bach. Tina Turner poślubiła go w 2013 roku po dziesięcioleciach spędzonych razem.

Niemieckiego aktora i producenta muzycznego poznała w 1985 roku. Miał najpiękniejszą twarz, jaką można sobie wyobrazić. Świetnie wyglądał. Moje serce mocniej zaczęło bić, a ręce mi się trzęsły. Był inny niż wszyscy, pociągający, przyjemny, niepretensjonalny - tak opisywała pierwsze spotkanie w rozmowie z "Rolling Stones".

Dla niego w 1986 roku przeprowadziła się do Kolonii, w 1994 roku zamieszkali w Szwajcarii.

Połączyła ich głęboka więź. Był przy niej, gdy dowiedziała się o raku, o chorobie nerek, kiedy miała udar. To on uratował jej życie, oddając nerkę potrzebną do przeszczepu.

Obaj biologiczni synowie Tiny Turner Ronald i Craig nie żyją. Ronnie zmarł przed rokiem na raka. Craig, którego miała z saksofonistą Rauymondem Hillem, odebrał sobie życie w 2018 roku w wieku 59 lat.

Ale piosenkarka miała też dwóch adoptowanych synów, pochodzących z pierwszego związku jej byłego męża, Ike’a: Michaela i Ike’a Jr.

Wiadomo też, że Tina Turner doczekała się też wnuków. Ich życie utrzymywane jest z daleka od błysków fleszy.