Już od 10 sierpnia Krakowski Teatr Komedia proponuje cykl pięciu doskonałych spektakli komediowych on-line. Będzie można dostać sporą dawkę pozytywnej energii, która z pewnością przyda się nam wszystkim w tych trudnych czasach. NIE MUSISZ ISĆ DO TEATRU – TEATR PRZYJDZIE DO CIEBIE i to o każdej porze i gdziekolwiek jesteś!!!

Po wykupieniu biletu będzie można obejrzeć każdą z pięciu komedii, które będą udostępniane co tydzień na okres miesiąca z dostępem przez 24h.

Link aktywacyjny do spektakli otrzymamy poprzez system sprzedaży biletów na stronie: www.KTK-ON-LINE.pl





*VIAGRA I CHRYZANTEMY - od 10.08.2020 roku

Ona - dystyngowana wdowa, ON - nieokrzesany kamieniarz. Błąd ortograficzny wykuty w marmurze staje się fatalnym początkiem ognistej znajomości niespełnionej primadonny, dziś nauczycielki śpiewu z pragmatycznym, zadowolonym z siebie rzemieślnikiem. Ona zobaczyła błąd, on "nawet zaliczki nie zobaczył". Do czego doprowadzi jego absolutny brak słuchu

i ogłady w konfrontacji z jej słuchem absolutnym i nieskazitelnymi manierami? Czy leki na potencję przyniosą spodziewany efekt? Co wyniknie z lekcji śpiewu, które On postanawia wziąć u niej w ramach zapłaty za wykonaną pracę? Mówi się, że od miłości do nienawiści jest bardzo blisko, czy może być odwrotnie?

Obsada: Ewa Romaniak, Marek Wolny

Autor: Jan Jakub Należyty

Reżyseria: Piotr Dąbrowski

Muzyka: Dawid Sulej-Rudnicki

Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska - Należyty







**BABY BLUES - od 17.08.2020 roku

Historia czterech pięknych kobiety, trzech przystojnych mężczyzn - jak to w życiu bywa - nie do pary. Jak kochać zapatrzonego w siebie kulturystę, zawsze nieobecnego dyplomatę, męża, który postanowił zmienić partnerkę czy mężczyznę, który o nic nie pyta? Akcja tego mini musicalu dziej się głównie w Szkole Rodzenia im. Marii Skłodowskiej. To komedia, w której każdy odnajdzie "kawałek siebie".

Obsada: Agata Darnowska, Julita Kożuszek, Natalia Pietrasz, Anisa Raik

Autor: Jan Jakub Należyty

Reżyseria: Dariusz Gnatowski

Muzyka: Roman Czubaty

Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska - Należyty

Teksty piosenek: Jan Jakub Należyty

Przygotowanie wokalne: Dorota Wasilewska

Choreografia: Wojciech Blaszko

***MAŁŻEŃSTWO WE FRANKACH - od 24.08.2020 roku

Sąd unieważnia małżeństwa, kredytów niestety nie. Byli małżonkowie, z kredytem we frankach szwajcarskich ukrywający fakt rozwodu przed rodzicami, którzy... postanawiają się rozwieść. A w tle najpiękniejsze piosenki o miłości. Skąd ta miłość po rozwodzie? Z zobowiązań zawodowych, bo nasi bohaterowie to artyści. Do tego teść - były wojskowy i teściowa - pani profesor na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Choć kredyt sam się nie spłaci, jak zawsze, możecie Państwo liczyć na szczęśliwe zakończenie.

Obsada: Julita Kożuszek, Renata Pałys, Jan Korwin-Kochanowski, Maciej Luśnia

Autor: Jan Jakub Należyty

Reżyseria: Dariusz Gnatowski

Przegotowanie wokalne: Dorota Wasilewska

Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska - Należyty

****PAN TADEUSZ Z M3 - od 31.08.2020 roku

Pewnego dnia, na jednym z osiedli, wprost z książki zjawia się w Pan Tadeusz. Na początku domownicy są przerażeni i chcą pozbyć się intruza. Najpierw biorą go hydraulika, żeby w końcu przekonać się do jego obecności. Rodzina, którą nawiedził bohater mickiewiczowskiej epopei to Ewa i Jacek Soplicowie oraz ich córka Zofia - uczennica klasy maturalnej. Rodzinę co rusz odwiedza ich dość wścibska sąsiadka - młoda wdowa - Telimena Wiśniewska. Obecność pana Tadeusza nastręcza rodzinie Sopliców wielu "kłopotów". Na początku próbują ukryć niechcianego gościa, później z konieczności muszą go ujawnić sąsiadce Telimenie. Kłopot w tym, że pan Tadeusz mówi wyłącznie wierszem:

13 zgłoskowcem. Początkowe próby nauczenia go mówienia "prozą", czyli normalnie, pełzną na niczym. Pan Tadeusz, mimo kłopotów, które sprawia swoją osobą, pomaga rodzinie Sopliców, m.in. pokochać się na nowo - jako bohater romantyczny,

a jako patriota - opowiada Im m.in. o historii powstania hymnu Polski, o trudach jakie podejmowali Polacy dążąc do niepodległości... Magia epopei trwa i po Panu Tadeuszu zjawiają się Telimena, prosto ze spaceru po lesie oraz XIX wieczna Zosia. W całą historię został "wplątany" Zenon - prawdziwy hydraulik, który również łączy przeszłość ze współczesnością.

Obsada: Agata Darnowska, Natalia Pietrasz, Ewa Romaniak, Adrian Gawlik, Jan Mancewicz

Autor: Jan Jakub Należyty

Reżyseria: Jarosław Witaszczyk

Scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska -Należyty







*****MĄŻ I ŻONA - od 07.09.2020 roku

"Mąż i żona" - czyli przyjaciel przyjacielowi rogaczem. Genialny Aleksander hrabia Fredro opisał zawsze aktualny problem zdrady, więc dopóki będą: mąż, żona i przyjaciel, dopóty trofea myśliwskie nie tylko dla ozdoby będą wisiały, ale ku przestrodze. Spektakl wyreżyserował Maciej Luśnia w smacznej, wyrafinowanej konwencji lat dwudziestych ubiegłego stulecia.

Obsada: Maciej Luśnia, Jan Korwin-Kochanowski, Aneta Gierat, Natalia Pietrasz

Autor: Aleksander Fredro

Reżyseria: Maciej Luśnia

Scenografia i kostiumy: Ewa Cisowska

Nagrania, instrumenty: Marceli Luśnia

Układ tańca: Karol Donda

Pracownia krawiecka: Barbara Czerwińska -Cakpo