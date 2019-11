W Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia przedszkolaki ze Słupska pobiły rekord Polski w jednoczesnym przytulaniu swoich misiów. Ta informacja zainspirowała Artura Andrusa do napisania Piosenki z Prawdziwego Zdarzenia o charakterze… anty-misiowym. Bo czy każdy miś musi mieć kryształowy charakter?

Kasia Moś w piosence "I generalnie w ogóle" z tekstem Artura Andrusa Jakub Rutka /RMF FM

"I generalnie w ogóle"

wyk. Kasia Moś

sł. Artur Andrus

muz. i kontrabas Łukasz Borowiecki

pianino Piotr Wrombel



Realizacja audio-video Jakub Rutka

Piosenka z prawdziwego zdarzenia

W każdą środę w RMF Classic , w porannym "Śniadaniu Mistrzów" tuż po godzinie 9-tej, Artur Andrus wraz z prowadzącym program przegląda informacje z Polski i świata podawane w serwisach radiowych w poszukiwaniu inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o ciekawym wydarzeniu lub fragment wywiadu. Może nim też być cytat z prasy.

Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus natychmiast przystępuje do pracy nad piosenką - przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania muzyki. Zaprasza też jednego ze znanych artystów do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". Późnym popołudniem w radiowym studio RMF Classic w Warszawie piosenka jest nagrywana - także w wersji video. Sam proces tworzenia piosenki jest rejestrowany przez reporterów RMF Classic i relacjonowany na bieżąco w programie.

Prace nad montażem materiału trwają do późnego wieczora i w czwartek rano piosenka jest gotowa do emisji. Jej premiera na antenie ma miejsce w porannym programie tuż po godzinie 9-tej, zatem cały cykl produkcyjny zamyka się w 24 godzinach. Jednocześnie klip video pojawia się na stronie RMF Classic, Facebooku i radiowym kanale YouTube a słuchacze mogą usłyszeć powtórki piosenki kilka razy w ciągu dnia w programie RMF Classic.