Pierwsza w Polsce adaptacja sceniczna książki Amosa Oza, nominacje do Oscarów i premiera filmowego kryminału "Śmierć na Nilu" w gwiazdorskiej obsadzie. To najważniejsze wydarzenia kulturalne najbliższego tygodnia.

Premiera "Judasza" w teatrze

"Judasz" to pierwsza w Polsce sceniczna adaptacja powieści izraelskiego pisarza Amosa Oza. Prapremiera w STUDIO teatrgalerii w Warszawie w poniedziałek 7 lutego. Spektakl reżyseruje dyrektor Teatru WARSawy Adam Sajnuk.

Akcja naszego przedstawienia rozgrywa się współcześnie w Jerozolimie, w starym, poarabskim domu na obrzeżach starego miasta. W domu, który jest pełen mroku i atmosfery starej Jerozolimy, kiedy ona jeszcze była w rękach Arabów - mówi reżyser. Jak to dodaje, to rodzaj podróży w czasie, ale akcja rozgrywa się współcześnie, a nie zimą 1959 roku, jak to jest w powieści Amosa Oza.

Jest to opowieść o historii państwa żydowskiego. Poruszamy w spektaklu warstwę sporów teologicznych, jest też warstwa obyczajowa - podkreśla Sajnuk. To historia spotkania młodego studenta religioznawstwa na Uniwersytecie Hebrajskim, Szmuela Asza, ze starszym, niepełnosprawnym mężczyzną, Waldem Gerszonem, byłym wykładowcą w gimnazjum. Młody człowiek zostaje zatrudniony przez byłą synową Walda Gerszona Atalę, by kilka godzin dziennie rozmawiać z tym starszym, poruszającym się na wózku inwalidzkim mężczyzną.

W obsadzie są Kamilla Baar, Paweł Brzeszcz oraz Bartosz Opania.

Nominacje do Oscarów

We wtorek 8 lutego poznamy nominacje do tegorocznych Oscarów. W grudniu 2021 r. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła skrócone listy kandydatów do Oscarów w 10 kategoriach. Na pięciu z tych list jest najnowszy film o przygodach Jamesa Bonda "Nie czas umierać". Cztery razy pojawiła się "Diuna", a trzy razy "Psie pazury". To nie są oczywiście jedyni faworyci, bo listy dotyczą zaledwie 10 kategorii.

Do dalszego etapu oscarowego wyścigu nie przeszedł polski kandydat - "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego. Jedynym polskim akcentem na tzw. shortlistach jest krótkometrażowy film "Sukienka" Tadeusza Łysiaka.

W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy na shortliście jest m.in. islandzko-szwedzko-polska koprodukcja "Lamb" Valdimara Johannssona. To historia młodego małżeństwa mieszkającego na farmie, którego uporządkowane życie pewnego dnia diametralnie się zmienia. Koproducentami filmu są Klaudia Śmieja-Rostworowska, Beata Rzeźniczek, Bogna Szewczyk oraz Jan Naszewski. Za montaż odpowiada Agnieszka Glińska.

Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca 2022 r. w hollywoodzkim Dolby Theatre.

"Śmierć na Nilu" w kinach

W piątek 11 lutego do polskich kin wchodzi dreszczowiec detektywistyczny w reżyserii Kennetha Branagha. Film powstał na motywach powieści Agathy Christie z 1937 roku. "Śmierć na Nilu" opowiada o zauroczeniu pewnej bogatej damy z towarzystwa mężczyzną wcześniej silnie zaangażowanym w związek z inną, równie piękną kobietą, którą ten odrzuca oddając się w ramiona tej pierwszej i poślubiając ją - wyjaśnia Branagh.

Sielankowy nastrój miodowego miesiąca młodej pary, spędzającej podróż poślubną na luksusowym statku rzecznym, zostaje przerwany przez ponure zdarzenie. Beztroska wycieczka po Egipcie zmienia się w poszukiwania mordercy, na czele których staje jeden z uczestników rejsu po Nilu, niezawodny Hercules Poirot. A historia, jak tytułowa rzeka, wije się w niezwykle zagadkowy sposób.

To kolejna wspólna realizacja ekipy filmowej, która w 2017 roku pracowała przy adaptacji "Morderstwa w Orient Expressie" na motywach powieści Christie.

W filmie "Śmierć na Nilu" Kenneth Branagh gra doskonale znanego detektywa Herculesa Poirota. W obsadzie są też m.in Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders oraz Letitia Wright.

Scenariusz "Śmierci na Nilu" na podstawie powieści napisał Michael Green. Za produkcję filmu odpowiadali Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg oraz Kenneth Branagh.