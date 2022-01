8 lutego dowiemy się czy film "Sukienka" Tadeusza Łysiaka dostanie oscarową nominację. Na razie jest na krótkiej oscarowej liście Akademi Filmowej i do końca stycznia można go bezpłatnie zobaczyć w sieci, w serwisie YouTube. Główną bohaterką filmu jest Julka, kobieta z niepełnosprawnością, która marzy o miłości i akceptacji.

Julka pracuje w przydrożnym motelu. Nosi jeansy i bluzy z kapturem. Słucha death metalu. Jej życie zmienia się, gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Ale to jest nie tylko historia kobiety spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna, jest niskorosła i przez to w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości.

Wideo youtube

Zależało nam na tym, żeby to była uniwersalna historia - mówi w RMF FM reżyser Tadeusz Łysiak. Powtarzaliśmy sobie jak mantrę, że robimy film nie o kobiecie niskiego wzrostu, tylko o kobiecie. Kropka. O kobiecie, która ma takie same potrzeby, emocje, pragnienia, sny czy lęki jak każdy z nas. Że to nie ma znaczenia jak wygląda. Szukaliśmy uniwersalnych emocji w niej, czegoś z czym każdy może się identyfikować. Łatwo było zrobić kino społeczne (...) Ale nie chcieliśmy tego robić. Chcieliśmy zrobić film personalny, emocjonalny, który angażuje każdego - podkreśla.



"Zależało nam na tym, żeby to była uniwersalna historia". Tadeusz Łysiak w RMF FM o filmie "Sukienka"

Łysiak kończy studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. To jego film dyplomowy. Chciałem opowiedzieć historię o samotności i odrzuceniu. I o tym, jak często ludzie potrafią kogoś odrzucić lub skazać na samotność tylko dlatego, że np. trochę inaczej wygląda - mówi w RMF FM reżyser. Główna bohaterka tego filmu myśli, że potrzebuje sukienki, żeby wyglądać ładnie i kobieco. Ta norma społeczna została na nią narzucona (...) I to jest ważną opowieścią w tym filmie, ta wieczna konfrontacja z kanonami piękna - dodaje. Ale to jest również opowieść o kobiecej przyjaźni.



Główną rolę w filmie "Sukienka" gra Anna Dzieduszycka. Choć nie jest zawodową aktorką, jej talent został już doceniony przez jury i widzów wielu festiwali. Zdobyła Nagrodę Główną dla Najlepszej Aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Rhode Island w USA. Renatę, przyjaciółkę Julki, zagrała Dorota Pomykała, a w rolę Bogdana wcielił się Szymon Piotr Warszawski. Autorem zdjęć jest Konrad Bloch. Film nagrodzono m.in na Atlanta Film Festival, dostał też Brązową Kijankę na festiwalu Camerimage.



Krótkometrażowy film "Sukienka" Warszawskiej Szkoły Filmowej w grudniu znalazł się na oscarowej shortliście Amerykańskiej Akademii Filmowej. Do końca stycznia będzie dostępny w całości i za darmo w serwisie YouTube na kanale "Short of the Week" . Dla zagranicznych widzów został opatrzony angielskimi napisami. Oscarowe nominacje poznamy 8 lutego.