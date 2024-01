Tom Cruise kolejny raz pojawi się na wielkim ekranie jako Pete "Maverick" Mitchell. Jak podaje "The Hollywood Reporter", trwają prace nad trzecią częścią serii "Top Gun".

Tom Cruise na planie filmu "Top Gun: Maverick" / Scott Garfield/ Paramount Pictures / Avalon / PAP/AVALON

Pierwszy "Top Gun" miał premierę w 1986 r. Do historii przeszła promująca go piosenka "Take My Breath Away", którą nagrodzono Oscarem.

Po wielu latach doczekaliśmy się kontynuacji. "Top Gun: Maverick" wszedł do kin w 2022 r., gdy zaczęły one powoli wychodzić z pandemicznej zapaści. Steven Spielberg ocenił wręcz, że to właśnie Tom Cruise uratował branżę filmową występem w kontynuacji "Top Guna", która przyciągnęła przed do sal kinowych tłumy widzów na całym świecie.

Jak podaje "The Hollywood Reporter", scenariusz trzeciej części serii przygotowuje Ehren Kruger, który był współautorem scenariusza do filmu "Top Gun: Maverick". Na fotel reżysera ma wrócić Joseph Kosinski. Na ekranie - podobnie jak w drugiej części serii - mamy zobaczyć zderzenie dwóch pokoleń - "Mavericka" granego przez Cruise'a oraz młodszych pilotów, których grali m.in. Miles Teller i Glen Powell.

"THR" ostrzega, by nie oczekiwać, że Pete "Maverick" Mitchell pojawi się na ekranach szybko. Cruise jest obecnie zajęty pracą nad kolejną częścią serii "Mission: Impossible". Jej premiera planowana jest na maj 2025.