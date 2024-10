RMF Classic nada dziś, trwający cały dzień, specjalny program z okazji podwójnego święta - Dnia Muzyki Filmowej i 21. urodzin stacji.

/ foto. RMF Classic /

Nowe święto w kalendarzu miłośników muzyki filmowej!

W Polsce debiutuje nowe święto dedykowane wszystkim fanom muzyki filmowej, jej twórcom oraz przedstawicielom branży muzycznej i filmowej. Dzień Muzyki Filmowej, bo o nim mowa, to inicjatywa stacji RMF Classic, która w partnerstwie z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie organizowanym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, pragnie uczcić ten wyjątkowy gatunek muzyki.

Magdalena Wojewoda-Mleczko, dyrektor muzyczna RMF Classic, podkreśla, że głównym celem tego święta jest wspólne działanie na rzecz promocji muzyki filmowej. To wyjątkowa okazja, by podkreślić jej znaczenie i docenić twórców, którzy swoją pracą wzbogacają świat filmu.

Wybrana data świętowania nie jest przypadkowa - zbiega się z dniem urodzin stacji RMF Classic, która od lat jest niekwestionowanym liderem w promowaniu muzyki filmowej na polskim rynku radiowym.

W ramach obchodów Dnia Muzyki Filmowej RMF Classic przygotowało specjalny program. Wśród zaproszonych gości znajdą się znakomici kompozytorzy: Maciej Zieliński, Paweł Lucewicz, Bartosz Chajdecki, Jerzy Rogiewicz, Leszek Możdżer, Krzesimir Dębski, Aleksander Dębicz, Tomasz Gąssowski, a także wybitni artyści: Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, Natalia Kukulska, Aga Zaryan, Jan Stokłosa, Dorota Miśkiewicz oraz Marcin Wyrostek.

Specjalne wydarzenie uświetni także obecność Roberta Piaskowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, który podzieli się swoimi przemyśleniami na temat roli muzyki filmowej w kulturze.

Kulminacyjnym punktem Dnia Muzyki Filmowej będzie urodzinowe wydanie Listy Przebojów Muzyki Filmowej - jedynego takiego zestawienia w Polsce, oraz finał konkursu "Ścieżka Dźwiękowa RMF Classic", w którym słuchacze mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat najlepszych soundtracków w historii kina.

To wyjątkowy dzień dla wszystkich, którzy muzykę filmową mają w sercu. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji do świętowania razem z RMF Classic!

Najpiękniejsza muzyka filmowa tylko w RMF Classic

RMF Classic to stacja, która powstała 27 października 2003 roku. Jako jedyna w Polsce gra Najpiękniejszą Muzykę Filmową.

Kolegom z RMF Classic życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów, milionów wiernych słuchaczy i muzyki, która zachwyci i każdego. Dziękujemy za wszystkie piękne dźwięki!

Oto najbardziej znane przykłady:

James Horner, My Heart Will Go On z filmu "Titanic"

Wideo youtube

Tej melodii nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to instrumentalna wersja głównego motywu muzycznego z filmu "Titanic" (1997). Utwór został skomponowany przez Jamesa Hornera. W wersji wokalnej możemy usłyszeć niesamowity głos Celine Dion.

Co ciekawe, hit "My Heart Will Go On" nie był planowany przez reżysera. James Cameron chciał, aby na ścieżkę dźwiękową filmu składały się tylko utwory bez słów. Sytuacja zmieniła się, gdy kompozytor James Horner połączył siły z autorem tekstów Willem Jenningsem i piosenkarką Celine Dion, aby potajemnie stworzyć demo do "My Heart Will Go On", które Cameron pokochał. Piosenka znalazła się w napisach końcowych, a reszta to już historia.

Monty Norman i muzyka z filmu "Dr No"

Wideo youtube

Główny temat muzyczny z filmu z 1962 roku "Doktor No" - czyli pierwszego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Za ten temat odpowiada Monty Norman. O jego ostateczną aranżację zadbał John Barry. Mimo że to Norman wpadł na pomysł tego nietypowego tematu muzycznego, to Barry dzięki swojemu jazzowemu doświadczeniu i lekkości w pisaniu na orkiestrę stworzył wersję "James Bond Theme", która na kolejne 50 lat stała się znakiem rozpoznawczym agenta 007. Co ciekawe motyw, który stał się znakiem rozpoznawczym serii o agencie 007, powstał na bazie kompozycji, która wcześniej trafiła do szuflady Normana. Stworzył ją w czasie prac nad musicalem na podstawie powieści "Dom pana Biswasa" V.S. Naipaula, które zostały wstrzymane. Utwór nazywał się "Bad Sign, Good Sign". Norman podkreślał, że jego zamiarem było, by bondowski motyw muzyczny odzwierciedlał charakter bohatera. Jego seksowność, tajemnica, bezwzględność - wszystko jest w tych kilku nutach - stwierdził. Słynna muzyczna czołówka otwierała zarówno film jak i każdy odcinek serialu.

Jerzy Matuszkiewicz i "Janosik"

Wideo youtube

Muzyczny temat z czołówki "Janosika", który na stałe wszedł do historii kina w Polsce. Muzykę do tego obrazu skomponował Jerzy Matuszkiewicz. Można śmiało powiedzieć, że jest on legendą polskiej muzyki filmowej, a już na pewno jazzu. Na swoim koncie miał ścieżki dźwiękowe do tak znanych seriali jak: "Stawka większa niż życie", "Czterdziestolatek", "Alternatywy 4", czy "Wojna domowa". Bez wątpienia jego najbardziej rozpoznawalnym dziełem pozostaje "Janosik".

Lalo Schifrini motyw muzyczny "Mission Impossible"

Wideo youtube

Główny temat muzyczny ze ścieżki dźwiękowej serialu "Mission: Impossible", nadawanego w latach 1966-1973, został skomponowany przez argentyńskiego kompozytora Lalo Schifrina w 1966 roku i pojawiał się w kilku innych obrazach z serii "Mission: Impossible", w tym w serialu telewizyjnym z 1988 roku, serii filmów i serii gier wideo.

Kompozycja Johna Williamsa z filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"

Wideo youtube

Główny temat muzyczny serii filmów o Harrym Potterze skomponowany przez Johna Williamsa. Temat pojawia się po raz pierwszy w napisach początkowych w pierwszej części filmu, czyli "Harry Potter i kamień filozoficzny". Od tego czasu temat był dalej rozwijany przez Williamsa przy "Komnacie tajemnic" i "Więźniu Azkabanu" oraz przez Patricka Doyle’a, Nicholasa Hoopera i Alexandre’a Desplata w przypadku pozostałych pięciu filmów o Harrym Potterze.

John Williams i "Gwiezdne wojny"

Wideo youtube

Tytułowy temat z filmu "Gwiezdne Wojny - Nowa Nadzieja" (1977) skomponowany przez Johna Williamsa. Jest to główny motyw muzyczny Gwiezdnych Wojen i uważany jest również za główny motyw przewodni Luke'a Skywalkera, bohatera oryginalnej trylogii Gwiezdne Wojny. Oryginalne nagranie z 1977 roku zostało wykonane przez London Symphony Orchestra.

John Williams i niezapomniany "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki"

Wideo youtube

"The Raiders March" to motyw przewodni filmów z serii o Indianie Jonesie, skomponowany przez Johna Williamsa. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów muzyki filmowej.

Hans Zimmer i Lisa Gerrard z piosenką z "Gladiatora"

Wideo youtube

Piosenka skomponowana przez Hansa Zimmera i zaśpiewana przez Lisę Gerrard do filmu "Gladiator" w 2000 roku. Utwór ten opowiada o wolności, przywiązaniu do rodziny, o śmierci jako przejściu do Raju. Lisa Gerrard śpiewa w języku stworzonym przez siebie. Nazywa go "językiem serca". Wymyśliła ten język mając 12 lat. Lisa Gerrard i Hans Zimmer otrzymali za tę współpracę Złoty Glob, do Oscara nominowany był już tylko Zimmer. Od tamtej pory współpracowali ze sobą kilkunastokrotnie, Lisa występowała też gościnnie na trasach koncertowych "The World of Hans Zimmer" i "Hans Zimmer Live", odwiedzając m.in. Polskę.

Dzień Muzyki Filmowej. Rozwiąż quiz!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was quiz. Posłuchajcie fragmentu muzyki i zgadnijcie, z jakiego filmu pochodzi. Zapraszamy do zabawy!