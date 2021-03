Przy liczącej zaledwie 200 osób publiczności w sali koncertowej Olympia w Paryżu rozdano w piątek najważniejsze nagrody francuskiego kina – Cezary 2021. „Boże Ciało” Jana Komasy nominowane w kategorii film zagraniczny nie otrzymało Cezara. W 46. ceremonii rozdania Cezarów, określanej jako „post-Polański”, nie zabrakło akcentów politycznych, nawiązujących do przemocy wobec czarnoskórych oraz do sytuacji aktywistów LGBT.

Aktor, reżyser i raper Jean-Pascal Zadi, główny bohater "Tout simplement noir", który otrzymał Cezara jako "nadzieja męskiego aktorstwa" zaczął swoje polityczne przemówienie od słów: "Chcę porozmawiać o Adama Traore, chcę porozmawiać o Michelu Zeclerze i to jeszcze nie koniec..." Zadi, nawiązał w ten sposób do dwóch czarnoskórych ofiar policyjnych interwencji we Francji.

Jean-Pascal Zadi / THOMAS SAMSON / PAP/EPA

Cytat Można się zastanawiać, gdzie jest nasze człowieczeństwo, kiedy niewolnictwo zostało uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości (...) tymczasem ludzie, którzy czynnie uczestniczyli w zbrodniach przeciwko ludzkości, są gloryfikowani na posągach stwierdził Jean-Pascal Zadi

Minister kultury Roselyne Bachelot została natomiast ostro skrytykowana przez prowadząca ceremonię Marinę Fois za niewystarczające wsparcie dla sektora kultury w czasie pandemii koronawirusa.

Podczas gali nie zabrakło również nawiązań do sytuacji aktywistów LGBT.

Faworytem "Adieus les cons"

Najbardziej docenionym filmem przez Akademię okazał się "Adieu les cons" w reżyserii Alberta Dupontel.

Obraz otrzymał aż siedem Cezarów: za najlepszy film, dekoracje, zdjęcia, scenariusz oryginalny, najlepszą rolę drugoplanową Nicolasa Marie oraz reżyserię. Film otrzymał również nagrodę młodzieży.

Dla kogo Cezary?

- Krótki metraż: "Qu'importe si les betes meurent" Sofii Alaoui,

- Najlepszy dokument: "Adolescentes" Sebastiena Lifshitza, któremu przyznano również Cezary za dźwięk oraz montaż,

- Najlepsze kostiumy: Madeline Fontaine, za najlepsze kostiumy w "La Bonne Épouse",



- "Najlepsza nadzieja kobiecego kina": Fathia Youssouf za rolę w "Mignonnes" w reżyserii Maïmouny Doucoure,

- "Nadzieja męskiego aktorstwa": Jean-Pascal Zadi za "Tout simplement noir",



- Najlepsza adaptacja: Stephane Demoustier za"La Fille au bracelet", na podstawie filmu "Acusada",

- Najlepsza kobieca rola drugoplanowa: Emilie Dequenne w "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait",

- Najlepszy aktor: Sami Bouajila za "Un fils",



- Najlepsza aktorka: Laure Calamy za "Antoinette dans les Cevennes".



"Boże Ciało" bez statuetki

"Boże Ciało" Jana Komasy nominowane w kategorii film zagraniczny nie otrzymało nagrody.

Cezar powędrował do Thomasa Vinterberga za "Na rauszu".



Ceremonia pod dyktando pandemii

Tegoroczna ceremonia Cezarów, w środku pandemii, odbyła się przy bardzo rygorystycznym protokole sanitarnym.

Do paryskiej sali Olympii, najstarszego music-hallu stolicy, mogli wejść tylko laureaci oraz prowadzący ceremonię, czyli w sumie mniej niż 200 gości.

Uczestnicy musieli przedstawić negatywny wynik testu PCR na koronawirusa.