"Był gigantem sztuki" - mówił Jerzy Fedorowicz o zmarłym aktorze Jerzym Stuhrze. Artysta zmarł w wieku 77 lat. „Wyjątkowy talent, a właściwie zbiór wspaniałych właściwości” – wspomina natomiast Wojciech Malajkat.

Jerzy Stuhr / Jacek Bednarczyk / PAP

Nie żyje Jerzy Stuhr. Ceniony aktor, reżyser filmowy, teatralny, operowy, scenarzysta, rektor, profesor, pedagog. Wielokrotnie nagradzany. W kwietniu skończył 77 lat. Aktor od lat miał poważne problemy zdrowotne, walczył z nowotworem, przeszedł zawał.

Moje serce płacze. Ale chcę państwu powiedzieć, że zostaje ten wielki, wspaniały dorobek Jurka Stuhra w postaci jego filmów polskich, zagranicznych. Wielki artysta nie tylko teatru - był pisarzem, był rektorem szkoły, profesorem, reżyserem. Skończyła się pewna epoka - powiedział w Radiu RMF24 aktor Jerzy Fedorowicz.

Jerzego Stuhra nazwał "gigantem sztuki". Ludzie wszędzie: na stacjach benzynowych, na parkingach, nawet teraz, jak jestem na lotnisku, to cała straż graniczna płacze, bo ludzie go kochają. Ale zostają jego książki, zostaje Maciek, Marianka, Basia i my wszyscy przyjaciele, którzy żyjemy. Będziemy go wspominać. A już najbardziej mój teatr. Teatr Ludowy, który Jurek tworzył razem ze mną - zaznaczył.

Podkreślił, że Jerzy Stuhr "będzie z nami zawsze". Bo "Seksmisja", Kingsajz, też te filmy, które ludzie uwielbiają, będąc ciągle pokazywane - dodał Jerzy Fedorowicz.

"Umiał wnikliwie obserwować świat"

To była osoba, która patrzy na świat, na ludzi i ich widzi. Dlatego był takim wyjątkowym artystą. Nie umiał przejść obojętnie wobec wszystkiego: i rzeczy smutnych, i wesołych. Dlatego tak dobrze umiał się potem z tym rozprawić. W filmie, w teatrze. Wyjątkowy talent, a właściwie zbiór wspaniałych właściwości - mówił w rozmowie z RMF FM aktor Wojciech Malajkat.

Jak dodał, po śmierci Jerzego Stuhra coś na pewno się bezpowrotnie skończyło. Tylko kiedy słyszę, że epoka odchodzi, to tu się chyba nie mogę zgodzić, ponieważ jego wyjątkowość polega na tym, że był wyjątkowo współczesny we wszystkim - co grał, jak żył, jakim się pokazywał światu. Więc, żeby to nie było jakieś mylne wrażenie, że odchodzi coś, czego już nigdy nie poznamy. Odchodzi wspaniały, wybitny człowiek, ale tak współczesny. (...) Umiał po prostu wnikliwie obserwować świat. Myślę, że takich artystów zawsze będziemy uwielbiali, a potem po nich płakali - podkreślał.

On nie był z księżyca, był z krwi i kości i tak też uczył patrzeć na świat. Uczył również studentki i studentów. I jeśli można mówić o jakiejś epoce, to być może tu można powiedzieć, że pewnego rodzaju mistrzostwo już w takim wydaniu się nie powtórzy - powiedział Wojciech Malajkat.

"Był wszechstronnym artystą teatru i filmu"

Aktor Jerzy Radziwiłowicz powiedział, że informacja o śmierci Stuhra to dla niego "bardzo przykra wiadomość". Jest to bardzo bolesne, ponieważ odchodzą przyjaciele. Będzie bardzo smutno bez niego - dodał.

Jurka znam od dziesięcioleci. Razem przyszliśmy do Starego Teatru lata temu i od tej pory byliśmy sobie bliscy. Spektakl, który zrobiliśmy z Andrzejem Wajdą, czyli "Zbrodnia i kara", którą graliśmy z dwieście pięćdziesiąt razy razem, bardzo nas do siebie zbliżył - wspominał.

Aktor podkreślił, że bardzo dobrze wspomina pracę ze Stuhrem. Oprócz tego, że był świetnym aktorem, był również niezwykle lojalnym partnerem na scenie - dodał.

Przypomniał także, że aktorstwo było tylko jednym z pól działalności Jerzego Stuhra. Był człowiekiem nieograniczonym. Również reżyserował filmy, był świetnym kabareciarzem, za młodu prowadził "Spotkania z balladą". Był wszechstronnym artystą teatru, filmu, a poza tym bliskim przyjacielem - powiedział Radziwiłowicz.

Aktor wskazał także na ostatnią rolę Jerzego Stuhra, jaką była postać Stanisławskiego w spektaklu "Geniusz" wystawianym na scenie Teatru Polonia w Warszawie. To była wspaniała, wstrząsająca rola. Oglądałem to z niezwykłym wzruszeniem, ponieważ takiego Stuhra jeszcze nigdy nie widziałem wcześniej. Było to związane m.in. z tym, że miał pewne trudności natury zdrowotnej. Dało to jednocześnie niezwykły, wzruszający, efekt - powiedział Jerzy Radziwiłowicz.