Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ogłosiła kandydatów do swoich prestiżowych nagród. Najwięcej nominacji dostał film "Joker".

"Joker" otrzymał 11 nominacji / Jonathan Rebboah / PAP/EPA

"Joker" w reż. Toda Todda Phillipsa otrzymał 11 nominacji. To opowieść o najsłynniejszym psychopacie w historii popkultury, granym przez Joaquina Phoenixa.



Wideo youtube

Powody do radości mają także Martin Scorsese i Quentin Tarantino. "Irlandczyk" oraz "Pewnego razu w Hollywood" mają po 10 nominacji, a Sam Mendes i jego film "1917" - 9. Ten wojenny dramat nagrodzono wczoraj Złotym Globem w kategorii najlepszy film.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Złote Globy. Najważniejsze nagrody dla "1917" i "Pewnego razu w Hollywood"



Margot Robbie ma aż dwie nominacje do BAFTY jako aktorka drugoplanowa - w filmie "Gorący temat" i "W pewnego razu w Hollywood".

Wyróżniony Złotą Palmą w Cannes koreański obraz "Parasite" jest nominowany zarówno w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, jak i najlepszy film roku.

Wideo youtube

Poniżej lista nominacji w wybranych kategoriach. PEŁNĄ LISTĘ NOMINOWANYCH WE WSZYSTKICH KATEGORIACH ZNAJDZIECIE TUTAJ

FILM

"Joker"

"Irlandczyk"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"



FILM BRYTYJSKI

"1917"

"Przynęta"

"For Sama"

"Rocketman"

"Nie ma nas w domu"

"Dwóch papieży"



FILM ZAGRANICZNY

"Kłamstewko"

"For Sama"

"Ból i blask"

"Parasite"

"Portret kobiety w ogniu"



DOKUMENT

"Amerykańska fabryka"

"Apollo 11"

"Diego"

"For Sama"

"Hakowanie świata"



ANIMACJA

"Kraina lodu II"

"Klaus"

"Toy Story 4"

"Baranek Shaun Film. Farmageddon"



REŻYSERIA

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Sam Mendes - "1917"

Todd Phillips - "Joker"

Martin Scorsese - "Irlandczyk"

Bong Joon-ho - "Parasite



NAJLEPSZA AKTORKA

Scarlett Johansson - "Historia małżeńska"

Jessie Buckley - "Siła marzeń"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renée Zellweger - "Judy"



NAJLEPSZY AKTOR

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Leonardo DiCaprio -"Pewnego razu... w Hollywood"

Taron Egerton - "Rocketman"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"



AKTORKA DRUGOPLANOWA



Laura Dern - "Historia małżeńska"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"

Margot Robbie - "Pewnego razu... w Hollywood"



AKTOR DRUGOPLANOWY

Al Pacino - "Irlandczyk"

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"



MUZYKA

"1917"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"



EFEKTY SPECJALNE

"1917"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

"Avengers: Koniec gry"

"Irlandczyk"

"Król Lew"