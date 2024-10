25 października do kin trafi pełnometrażowy animowany film oparty na motywach "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. To pierwsza animowana ekranizacja powieści naszego noblisty.

Wideo youtube

Twórcy filmu chcą dotrzeć do młodych widzów

Nowe "Quo vadis" wyreżyserowali Anira Wojan i Roy Sukankan. Animacją zajęło się indyjskie studio Ssoftoons, które na co dzień współpracuje ze studiami Disney, Sony i Viacom.

Jak wyjaśnia Wojan, twórcy skorzystali z nowoczesnej technologii Unreal Engine, wykorzystywanej do tej pory głównie w branży gier wideo. Chodzi o to, by dotrzeć do jak największej liczby młodych odbiorców. Film zapowiadany jest jako produkcja dla całej rodziny. Przeznaczony jest dla dorosłych i dla dzieci od 10. roku życia.

Henryk Sienkiewicz w 1905 roku dostał Literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Komitet Noblowski wskazał na "wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu" oraz "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu". "Quo vadis" jest jednym z najbardziej znanych dzieł autora.

To już siódma ekranizacja "Quo vadis"

Nowy film to siódma w historii ekranizacja, ale pierwsza wykonana techniką animacji. Nowe "Quo Vadis" to międzynarodowa koprodukcja Polski, Indii, Wielkiej Brytanii, Francji i Litwy w 120. rocznicę przyznania Nobla Sienkiewiczowi. Film w całości sfinansowali prywatni inwestorzy.

Jak czytamy w opisie filmu, akcja rozgrywa się w 63 roku za panowania cesarza Nerona. Młody rzymski żołnierz Winicjusz zakochuje się w Ligii, która jest chrześcijanką. O pomoc w zdobyciu dziewczyny prosi wuja Petroniusza, wpływowego doradcę samego Nerona. W wyniku jego planu, Neron nakazuje sprowadzić Ligię na dwór jako własność Cesarstwa, a następnie przekazać Winicjuszowi w nagrodę za zasługi wojenne. Wkrótce uczucia Ligii rozkwitają, a sam Winicjusz planuje już ślub. Tymczasem w Rzymie wybucha wielki pożar. Winą za spalenie miasta zostają obarczeni chrześcijanie.

Kożuchowska, Milowicz i Boberek w obsadzie polskiego dubbingu

Animacja będzie miała polską wersję językową. Głosów bohaterom użyczyli m.in Małgorzata Kożuchowska w roli Eunice, Michał Milowicz jako Petroniusz, Michał Koterski jako Neron oraz Jarosław Boberek, którego głosem mówi Chilon.

Muzykę i piosenki do filmu napisali polscy i zagraniczni artyści, m.in Fabien Curtis, Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus, raperzy Afu-ra i Sobota, Neil Mukherjee, Dariusz Malejonek, Marcin i Lidia Pospieszalscy, a także znany z YouTube’a duet The Dziemians.

Film trafi do kin 25 października.