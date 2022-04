Kino kocha neurotycznych i skomplikowanych bohaterów. Filmowcy pokazują, że wysoka wrażliwość nie musi być przysłowiową kulą u nogi. Specjalna tegoroczna sekcja Mastercard OFF CAMERA "W zdrowym ciele zdrowy duch?" zwraca uwagę, jak ważne są problemy higieny psychicznej. Filmowi bohaterowie pokazują, w jaki sposób pozorną słabość można przekuć w prawdziwą siłę.

Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Magda Gessler - to nie tylko prawdziwi specjaliści w swoim fachu, ale i ludzie, którzy sprawili, że pokochaliśmy programy kulinarne. Do tego grona śmiało dołączyć mógłby Andy Jones (świetny w tej roli Stephen Graham), szef kuchni w luksusowej restauracji i bohater filmu Philipa Barantiniego "Punkt wrzenia". Problem w tym, że podglądamy go akurat w dniu, gdy od samego początku nic nie idzie po jego myśli. Film - nominowany aż w czterech kategoriach do brytyjskich nagród BAFTA - to wyjątkowy insiderski materiał odsłaniający kulisy pracy restauracji, ale też modelowy thriller, w którym obok nieustającej presji jest miejsce na krew, pot i łzy.

"France" Bruno Dumonta to zjadliwa satyra na świat dzisiejszych mediów, polityczny establishment, ale też tragikomiczna opowieść o życiu pod presją i o tym, jak trudno zerwać ze swoim publicznym wizerunkiem. Tak przedstawia się codzienność France de Meurs (w tej roli znakomita Léa Seydoux). Gwiazda dziennikarstwa telewizyjnego nawet w obecności prezydenta Macrona nie traci rezonu i pozwala sobie na złośliwe docinki. Pozornie niegroźna kolizja drogowa zmienia jednak wszystko. W jednej chwili znika cała pewność siebie u France, zaś kolejne wpadki na wizji idą w parze z postępującą depresją i stanami lękowymi. Choroba nie wybiera, zdaje się mówić francuski reżyser, a sposobem na poradzenie sobie z nią jest próba usunięcia się w cień.

Roberto Doveris zabiera widzów do swojego mieszkania. Spora część "Phantom Project" - drugiego pełnometrażowego filmu reżysera - rozrywa się właśnie tam. Przestrzeń, która u każdego z nas powinna kojarzyć się ze schronieniem i bezpieczeństwem, tym razem wywołuje napięcie oraz niepewność. Główny bohater ima się różnych zajęć, czekając na szansę w świecie filmu. By móc opłacić rachunki, podnajmuje pokój w swoim mieszkaniu na przedmieściach chilijskiej stolicy. Problem, nie tylko zresztą finansowy, pojawia się z chwilą, gdy współlokator wyjeżdża. Obok zaległości w czynszu zostawia na głowie bohatera szereg innych spraw, w tym... grasującego po domu ducha. A może to jedynie klaustrofobiczne urojenia, wymysł bujnej wyobraźni niedoszłego aktora?

Wielokrotnie nagradzany, pochodzący z irackiego Kurdystanu reżyser Shawkat Amin Korki w filmie "The Exam" podejmuje temat często przez kino z tamtego regionu pomijany, czyli emancypację kobiet, prawo do edukacji i samostanowienia. Dla młodej Kurdyjki Rojin egzamin wstępny na uniwersytet zadecyduje nie tyle o paru najbliższych latach, ale o całym życiu. Albo będzie miała szansę na niezależność, albo czeka ją aranżowane małżeństwo i los podobny do tego, jaki spotkał starszą siostrę bohaterki. A Shilan nie sprawia wrażenia szczęśliwej.

Nagrodzony na festiwalu w Cannes film Hafsii Herzii to poruszająca opowieść o macierzyństwie rozumianym jako bezgraniczne poświęcenie i przedkładanie potrzeb bliskich ponad swoje. Siłą "Good Mother" jest czuły realizm, zarówno w sposobie obrazowania rzeczywistości, jak i portretowaniu świetnie zagranych bohaterów. Trudno się dziwić, bo i reżyserka może się pochwalić dużym aktorskim doświadczeniem.

Sekcja "W zdrowym ciele zdrowy duch?" to nowość podczas 15. Mastercard OFF CAMERA. Święto kina niezależnego zaczyna się już 29 kwietnia w Krakowie i potrwa do 8 maja. Do zobaczenia!