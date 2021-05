Blisko 700 razy interweniowali strażacy w niedzielę do wieczora w związku z przechodzącymi nad Polską burzami i silnym wiatrem. Odnotowano kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych. Na skutek gwałtownej burzy w miejscowości Tereszpol-Zygmunty (Lubelskie) uszkodzonych zostało 10 budynków. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Wiele pracy strażacy mieli także na Opolszczyźnie – wzywani byli głównie do połamanych konarów i gałęzi. W większości regionów obowiązują alerty związane z silnym wiatrem, którego porywy mogą wynieść do 90 km/h.

