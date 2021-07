Policjanci zatrzymali kierowcę, który wczoraj, próbował potrącić pieszych na plaży w Radymnie na Podkarpaciu. Oprócz niego, w ręce funkcjonariuszy, wpadły też dwie inne osoby.

Nagranie świadka: Kierowca próbował potrącić ludzi Gorąca Linia RMF FM

Zatrzymany kierowca to 26-letni mieszkaniec powiatu Jarosławskiego. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Prawdopodobnie będzie to narażenia na utratę życia lub zdrowia. Grozi mu do trzech lat więzienia.



W chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy, jednak do samego zdarzenia doszło kilkanaście godzin wcześniej. Dlatego przeprowadzone zostaną badania toksykologiczne, żeby ustalić czy nie był pod wpływem środków odurzających.



Pozostałe dwie zatrzymane osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków.

Policja szuka świadków

W związku z próbą przejechania pieszych przy kąpielisku w Radymnie policja zatrzymała trzech mężczyzn. Czynności z ich udziałem zaplanowano na poniedziałek - informowała w niedzielę wieczorem aspirant sztabowy Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Jak zaznaczyła, wszystko wydarzyło się w nocy przed godz. 3.



"Policjanci otrzymali sygnał, że na parkingu przed kąpieliskiem kierowca bmw potrącił pieszego. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce nie potwierdzili tej informacji. Na parkingu stało osobowe bmw, samochód został zabezpieczony" - dodała policjantka. Część świadków została ustalona, trwa poszukiwanie kolejnych.