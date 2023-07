Nie wiadomo, co dalej

"Na ten moment widzimy, że sprawa podsuwa się do przodu, jest część osób, która wróciła do swoich hoteli, bo w niektórych miejscach sytuacja została opanowana na tyle, że służby greckie pozwoliły na powrót. Niektórzy wrócili zebrać swoje rzeczy, ale też mogą w miarę komfortowych warunkach poczekać na lot" - powiedział wiceszef MSZ. "I będziemy patrzeć na to, co się będzie działo dalej. Jeśli sytuacja będzie cały czas niestabilna, to oczywiście będzie pewnie większa liczba osób do ewakuacji, jeśli uda się ją ustabilizować, to niektórzy być może uznają, że te dwa, trzy dni będą chcieli tam zostać" - tłumaczył. Jak podkreślił, sytuacja związana z pożarami w Grecji cały czas się zmienia.