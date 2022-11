​Awantura na cmentarzu w Kowarach w województwie dolnośląskim. Doszło tam do przepychanek, policja zatrzymała kilka osób. "Wielka zadyma, jak na meczu" - relacjonuje RMF FM słuchacz.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do awantury doszło na cmentarzu komunalnym w Kowarach w powiecie karkonoskim w województwie dolnośląskim. Grupa osób zorganizowała sobie tam "imprezę". Pili, rozrabiali, pomniki niszczyli - opisuje nam słuchacz, który dodzwonił się na Gorącą Linię RMF FM.

Doszło do przepychanek z osobami, które domagały się, by imprezowicze się uspokoili. Na miejsce przyjechała policja, doszło do starć w grupie około 20 osób. Wielka zadyma, jak na meczu - mówi słuchacz.

Zatrzymano dwie osoby osoby w związku z atakiem na policjantów. Jedna została zatrzymana do czasu wytrzeźwienia.