W poniedziałek rano w miejscowości Wawrów koło Gorzowa Wielkopolskiego doszło do zderzenia autobusu PKS z ciężarówką. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzili nam strażacy. Do wypadku doszło na trasie wojewódzkiej numer 158 na wjeździe do Gorzowa.

REKLAMA