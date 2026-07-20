Zwrot akcji po mundialu? Donald Trump zmienia zdanie w sprawie Hiszpanii

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Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył po powrocie z finału mundialu, by istniały napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią. Zaznaczył, że amerykański mundial był jedną z najlepszych imprez w historii. W niedzielę Hiszpanie zdobyli tytuł mistrzów świata. W dogrywce pokonali 1:0 Argentynę.

Podczas spotkania z dziennikarzami po powrocie z finału mundialu Donald Trump powiedział, że „rozmawiał z Hiszpanią” podczas meczu. Komplementował hiszpańską reprezentację. Pytany, czy nadal istnieją napięcia w stosunkach z Madrytem, zaprzeczył.

Z nikim nie mam napięć - powiedział prezydent.

Trump nie sprecyzował, z kim rozmawiał na stadionie w New Jersey. Na meczu byli zarówno król Hiszpanii Filip VI, jak i premier Pedro Sanchez. Prezydent USA rozdawał medale uczestnikom finału, a po wręczeniu pucharu został na podium podczas podniesienia przez Hiszpanów Pucharu Świata.

„Nie, nie byłem smutny”

Donald Trump i Gianni Infantino, zdj. /SHAWN THEW / PAP/EPA

Trump, mówiąc o mundialu, stwierdził, że było to „jedno z najwspanialszych wydarzeń jakiegokolwiek rodzaju w historii”. Zaprzeczył, by smucił się z powodu porażki Argentyny, której wróżył przed meczem zwycięstwo.

Nie, nie byłem smutny. Powiedziałbym, że Hiszpania grała lepiej, naprawdę dominowała, ale obie drużyny grały dobrze. To było bardzo ekscytujące - mówił.

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Trump wielokrotnie krytykował Hiszpanię za to, że nie zgodziła się na nowy cel wydatków obronnych NATO wynoszący 5 proc. PKB. Władze odmówił też wydania USA pozwolenia na korzystanie z przestrzeni powietrznej lub baz na swoim terytorium w wojnie z Iranem. Stany Zjednoczone mają dwie ważne bazy wojskowe w Hiszpanii: Naval Station Rota i Moron Air Base.

Podczas ostatniego szczytu NATO Trump rozkazał swojej administracji zerwanie stosunków handlowych z Hiszpanią. Są beznadziejni, to źli ludzie – mówił wtedy Trump. Jego groźby nie zostały zrealizowane.