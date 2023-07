Trzej mężczyźni przebrani za funkcjonariuszy żandarmerii okradli na jednej z autostrad w Hiszpanii wypełnioną klejnotami furgonetkę. Większość biżuterii przewożona była na sobotni ślub hiszpańskiej arystokratki Tamary Falco.

Tamara Falco / JUAN HERRERO / PAP/EPA

Z zeznań okradzionych jubilerów wynika, że zrabowany ładunek biżuterii wyceniany jest na ponad 2 mln euro.

Jak poinformowała hiszpańska żandarmeria, do sobotniego popołudnia nie udało się natrafić na ślad skradzionej biżuterii transportowanej furgonetką przez dwoje jubilerów.



Przedsiębiorcy udający się autostradą A-6 z Valladolid w kierunku Madrytu zostali wczoraj późnym wieczorem zmuszeni do zjechania na pobocze trasy przez trzech mężczyzn przebranych w mundury żandarmerii.



Po wyjściu z pojazdu udający żandarmów przestępcy kazali jubilerom przeładować zawartość furgonetki do auta napastników.



Podczas napadu, do którego doszło na terenie gminy Las Rozas, agresorzy grozili ofiarom bronią palną, nożem oraz siekierą. Po przejęciu łupu, jak podała policja, napastnicy odjechali w nieznanym kierunku.