Duże poruszenie wywołała w sieci historia 16-miesięcznego jamnika o imieniu Twiglet, który pod koniec lipca został ukradziony z domu w Saffron Walden we wschodniej Anglii. Zwierzę szybko wróciło do swoich właścicieli całe i zdrowe. Teraz policja poinformowała, że w związku ze sprawą zatrzymany został 46-latek.

Do kradzieży doszło 26 lipca. Na nagraniu z monitoringu widać, że zamaskowany sprawca wybił szybę w drzwiach ogrodowych i w ten sposób wszedł do domu. Przerażone zwierzę usiłowało się mu wyrwać, ale zabrał je i uciekł. Co ciekawe, nie wyniósł z domu niczego poza psem.

Niedługo po opublikowaniu policyjnego apelu o pomoc w poszukiwaniach Twiglet, pies został zwrócony właścicielom. Kilka dni później zatrzymano 46-latka, podejrzewanego o dokonanie kradzieży.

Jak podaje policja, zatrzymany mężczyzna został przesłuchany. Nie postawiono mu jeszcze zarzutów, a śledztwo trwa. Zarzuty usłyszał jednak w innych - niezwiązanych z tym incydentem sprawach. Ich efektem było tymczasowe aresztowanie.

Policja nadal apeluje o zgłaszanie się wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy. Podkreśla, że ma świadomość, iż budzi ona

