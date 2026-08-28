RMF24

Rosyjskie władze liczyły, że kwestie dotyczące wojny w Ukrainie uda się uzgodnić z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sposób, który minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow określił jako „męski”. Szef rosyjskiej dyplomacji przekonywał, że Moskwa zaakceptowała amerykańską propozycję zakończenia wojny podczas rozmów na Alasce w 2025 roku.

W rozmowie z rosyjskim RBK Ławrow oświadczył, że Rosja jest przyzwyczajona do załatwiania spraw „honorowo”, czyli — jak dodał — „po męsku”.

Według niego Władimir Putin udał się rok temu na spotkanie z Trumpem w Anchorage z zamiarem zawarcia porozumienia w takim duchu. Ławrow twierdził, że strona rosyjska w pełni przyjęła propozycję USA dotyczącą zakończenia wojny w Ukrainie.

Podaliśmy sobie dłonie — powiedział minister.

Ławrow przekonywał, że później przedstawiciele Unii Europejskiej i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mieli wpłynąć na zmianę stanowiska Trumpa i doprowadzić do fiaska ustaleń z Anchorage.

Szef rosyjskiego MSZ przyznał zarazem, że po rozmowach z Putinem Trump określał jako trudną kwestię przekazania Rosji całego Donbasu. Moskwa od dawna domaga się przejęcia kontroli nad tym obszarem.

Oficjalnie nie ujawniono szczegółów rozmów Putina i Trumpa, które odbyły się 15 sierpnia 2025 roku na Alasce. Według źródła agencji Reutera przywódcy mieli uzgodnić ramową „formułę Anchorage”, zakładającą przekazanie Rosji całego Donbasu oraz zamrożenie linii frontu na innych odcinkach.

Wcześniej Władimir Putin żądał od władz w Kijowie wycofania wojsk ukraińskich z obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego jako warunku zakończenia walk.

Wołodymyr Zełenski odrzucił te żądania.