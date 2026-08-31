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Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Kijów woli innego mediatora?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (19:15)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, potencjalną datę ich wizyty w Kijowie. Podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej poruszono też temat sytuacji na froncie oraz rosyjskich ataków na Ukrainę. W tle pojawiają się doniesienia dziennika „New York Times” sugerujące, że w ocenie Kijowa to szef CIA John Ratcliffe – który niedawno odbył wizytę w Moskwie – jest potencjalnie bardziej neutralnym mediatorem niż Witkoff i Kushner. Strona ukraińska ma uważać ich za osoby „zbyt bliskie” Rosjanom.

Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Kijów woli innego mediatora?
Steve Witkoff/fot. Kristina Kormilitsyna/POOL /AFP/East News
  • Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa.
  • Ustalano szczegóły wizyty w Kijowie.
  • Kogo, według medialnych doniesień, ukraińskie władze wolą w roli mediatora?
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Prezydent Ukrainy rozmawiał z wysłannikami Trumpa. „Wizyta byłaby bardzo przydatna”

Zełenski rozmowę z przedstawicielami Trumpa, Witkoffem i Kushnerem, ocenił jako „owocną”, „szczegółową” i „konstruktywną”.

„Ważne jest to, że dialog między zespołami negocjacyjnymi Stanów Zjednoczonych i Ukrainy trwa nieprzerwanie, a obecnie omawiamy ustalenie daty wizyty na Ukrainie. Wizyta ta byłaby bardzo przydatna w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraiński przywódca poinformował również o sytuacji na froncie, „gdzie sukcesy Rosji są niewielkie i osiągnięte kosztem ogromnych strat, a także o atakach lotniczych”.

„Zespoły pozostaną w kontakcie, aby omówić porządek obrad i ustalić najdogodniejszy harmonogram dalszej komunikacji. Dziękuję prezydentowi Trumpowi, Steve’owi i Jaredowi oraz wszystkim w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują nad tym, aby pokój stał się naszym wspólnym osiągnięciem” zaznaczył Zełenski.

Szef CIA lepszym mediatorem od Witkoffa i Kushnera?

W piątek Zełenski powiadomił, że administracja USA przekazała stronie ukraińskiej informacje na temat spotkań, które odbyły się niedawno w Moskwie. Wizytę w stolicy Rosji złożył 25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe.

Według dziennika „New York Times” spotkania szefa CIA z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały na celu skłonienie Kremla do zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do podpisania porozumienia z Ukrainą, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulegnie pogorszeniu.

Jak podkreślił nowojorski dziennik, w ocenie strony ukraińskiej Ratcliffe jest potencjalnie bardziej neutralnym mediatorem niż wysłannicy prezydenta Trumpa, Witkoff i Kushner, negocjujący dotychczas zawieszenie broni z Ukrainą. Mają być oni uznawani przez władze w Kijowie za osoby „zbyt bliskie” Rosjanom.

„New York Times” przedstawił wizytę Ratcliffe'a jako element starań administracji Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wołodymyr Zełenski wojna w Ukrainie Steve Witkoff Jared Kushner
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