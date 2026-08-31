Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Kijów woli innego mediatora?

Prezydent Ukrainy rozmawiał z wysłannikami Trumpa. „Wizyta byłaby bardzo przydatna”
Zełenski rozmowę z przedstawicielami Trumpa, Witkoffem i Kushnerem, ocenił jako „owocną”, „szczegółową” i „konstruktywną”.
„Ważne jest to, że dialog między zespołami negocjacyjnymi Stanów Zjednoczonych i Ukrainy trwa nieprzerwanie, a obecnie omawiamy ustalenie daty wizyty na Ukrainie. Wizyta ta byłaby bardzo przydatna w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Ukraiński przywódca poinformował również o sytuacji na froncie, „gdzie sukcesy Rosji są niewielkie i osiągnięte kosztem ogromnych strat, a także o atakach lotniczych”.
„Zespoły pozostaną w kontakcie, aby omówić porządek obrad i ustalić najdogodniejszy harmonogram dalszej komunikacji. Dziękuję prezydentowi Trumpowi, Steve’owi i Jaredowi oraz wszystkim w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują nad tym, aby pokój stał się naszym wspólnym osiągnięciem” – zaznaczył Zełenski.
Szef CIA lepszym mediatorem od Witkoffa i Kushnera?
W piątek Zełenski powiadomił, że administracja USA przekazała stronie ukraińskiej informacje na temat spotkań, które odbyły się niedawno w Moskwie. Wizytę w stolicy Rosji złożył 25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe.
Według dziennika „New York Times” spotkania szefa CIA z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały na celu skłonienie Kremla do zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do podpisania porozumienia z Ukrainą, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulegnie pogorszeniu.
Jak podkreślił nowojorski dziennik, w ocenie strony ukraińskiej Ratcliffe jest potencjalnie bardziej neutralnym mediatorem niż wysłannicy prezydenta Trumpa, Witkoff i Kushner, negocjujący dotychczas zawieszenie broni z Ukrainą. Mają być oni uznawani przez władze w Kijowie za osoby „zbyt bliskie” Rosjanom.
„New York Times” przedstawił wizytę Ratcliffe'a jako element starań administracji Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.