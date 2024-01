Zełenski w wystąpieniu w Davos powtórzył wezwanie, by powstrzymać Rosję na Ukrainie teraz, póki agresja nie rozszerzyła się na inne terytoria.

"Ilu mężczyzn i ile kobiet wasze kraje gotowe są wysłać do obrony innego państwa, innego narodu? Jeśli w kolejnych latach przyjdzie nam razem walczyć przeciwko Putinowi, to czy nie lepiej położyć kres jemu i jego strategii wojennej już teraz, póki robią to nasi dzielni mężczyźni i kobiety?" - przekonywał.

Prezydent Ukrainy uczestniczy w forum w Davos osobiście. Wcześniej przez dwa lata, podczas trwającej inwazji rosyjskiej, zwracał się do uczestników forum przez łącze wideo.

We wtorek Zełenski przeprowadził w Davos rozmowy z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. W krótkim komunikacie po spotkaniu prezydent Ukrainy poinformował, że rozmowa dotyczyła dalszej współpracy obronnej i że była merytoryczna.