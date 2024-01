Amerykańska armia przejęła na Morzu Arabskim dostawę broni z Iranu. Zdaniem Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM), uzbrojenie zmierzało prosto do jemeńskich bojowników Huti.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

CENTCOM informuje, że 11 stycznia marynarka wojenna zajęła "nielegalny transport" śmiercionośnego zaopatrzenia z Iranu dla sił Huti w Jemenie. Operacji przejęcia dokonały oddziały Navy Seals (elitarna jednostka amerykańskiej piechoty morskiej) wspierane przez helikoptery i samoloty bezzałogowe.

"Dokonaliśmy wejścia na pokład statku" - podaje CENTCOM, dodając, że akcja miała miejsce na Morzu Arabskim u wybrzeży Somalii. W transporcie znaleziono komponenty rakiet i rakiet manewrujących.

"Zajęte przedmioty obejmują napęd, systemy naprowadzania i głowice bojowe do rakiet balistycznych średniego zasięgu (MRBM) i przeciwokrętowych rakiet manewrujących (ASCM) wykorzystywanych przez Huti, a także komponenty związane z obroną powietrzną. Wstępna analiza wskazuje, że takiej samej broni używali Huti do zastraszania i atakowania niewinnych marynarzy na międzynarodowych statkach handlowych przepływających przez Morze Czerwone" - podaje w komunikacie amerykańskie dowództwo.

Jak podkreślono, był to pierwszy przypadek przejęcia zaawansowanej technologicznie śmiercionośnej broni z Iranu, przeznaczonej dla Huti, odkąd to ugrupowanie zaczęło pod koniec 2023 roku atakować cywilne statki. Ponadto po raz pierwszy od 2019 roku przejęto podzespoły do irańskich pocisków balistycznych i manewrujących.