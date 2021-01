Kapitan Tom Moore - stuletni brytyjski weteran, który w kwietniu ubiegłego roku zebrał ponad 30 milionów funtów dla służby zdrowia, okrążając z chodzikiem swój ogród, trafił do szpitala. Jego córka poinformowała, że jest zakażony koronawirusem i ma problemy z oddychaniem.

Kapitan Tom Moore / VICKIE FLORES / PAP/EPA

Córka kapitana Moore'a poinformowała, że weteran przeszedł zapalenie płuc, a w ubiegłym tygodniu otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Stulatek przebywał z rodziną w domu, ale trafił do szpitala z powodu problemów z oddychaniem. Jego córka zapewniła, że nie jest na oddziale intensywnej terapii.

Sir Tom Moore to weteran II wojny światowej, poruszający się przy pomocy balkonika na kółkach. Na początku kwietnia 2020 r. postanowił pomóc brytyjskim lekarzom i pielęgniarkom walczącym z epidemią koronawirusa - także dlatego, by odwdzięczyć się za opiekę, której sam doświadczył, gdy miał raka skóry oraz gdy doznał złamania stawu biodrowego. Na platformie JustGiving ogłosił zbiórkę pieniędzy i wyzwanie dla siebie samego - przejście przed setnymi urodzinami stu liczących 25 metrów okrążeń wokół domu.



Początkowo liczył, że zdoła zebrać dla NHS, publicznej służby zdrowia, tysiąc funtów, ale jego akcja nieoczekiwane zyskała ogromną popularność. Gdy 16 kwietnia pokonywał - w asyście honorowej żołnierzy z Yorkshire Regiment - setne okrążenie, było to ponad 12 milionów funtów, a w dniu setnych urodzin 30 kwietnia zebrał prawie 33 miliony funtów.

W maju Moore otrzymał tytuł szlachecki i honorowy stopień pułkownika 1 batalionu Yorkshire Regiment, jednostki, w której służył w czasie II wojny światowej.

W lipcu 2020 r. David Beckham - legendarny piłkarz i długoletni kapitan reprezentacji Anglii - odwiedził sir Toma Moore'a w jego domu w Bedfordshire. Moore został w symboliczny sposób mianowany kapitanem drużyny 23 bohaterów, którzy wyróżnili się w czasach pandemii koronawirusa.



Tego lata nie możemy cieszyć się z Euro 2020, ale Angielska Federacja Piłkarska tworzy zespół Lwich Serc - 23 niesamowitych osób, które pomogły swoim społecznościom w czasach pandemii. To był dla mnie zaszczyt, że mogłem odwiedzić kapitana naszej wyjątkowej drużyny narodowej - sir Toma Moore'a i podziękować mu za heroiczne zbieranie pieniędzy - napisał David Beckham na Facebooku, załączając film ze spotkania z weteranem.



Sir Tom Moore otrzymał od Beckhama proporzec reprezentacji Anglii i koszulkę z numerem 1. Swoją zbiórką pieniędzy zachwycił pan nie tylko nasz kraj, ale cały świat - podkreślał legendarny piłkarz. Moore przyznał, że podziwia Beckhama i uważa go za jednego z najwybitniejszych kapitanów w historii angielskiego futbolu.