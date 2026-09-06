Co ustalono w Moskwie? Komunikaty z Białego Domu i Kremla

RMF24

Biały Dom i Kreml uchyliły rąbka tajemnicy na temat sobotnich negocjacji w Moskwie. „Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży” - powiedział doradca Kremla Jurij Uszakow. O „znaczących planach na następne kroki” mówił urzędnik Białego Domu.

„W nadchodzących tygodniach...”

Podczas wizyty w Moskwie wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Władimirem Putinem.

Obie strony omówiły znaczące plany na następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach - przekazał w oświadczeniu mediom przedstawiciel administracji USA.

Potwierdził przy tym, że Witkoff i Kushner wezmą następnie udział w rozmowach w Kijowie w niedzielę i mają nadzieję na „równie produktywne spotkania”.

To jak dotąd jedyny komunikat Waszyngtonu po sobotniej wizycie specjalnego wysłannika ds. misji pokojowych oraz zięcia prezydenta.

Kushner i Witkoff dotąd nie skomentowali rozmów. Na początku spotkania na Kremlu Witkoff powiedział Putinowi, że czekając na niego, rozmawiał z Kushnerem o tym, że na emeryturze ciepło będzie wspominał swoje rozmowy z rosyjskim przywódcą.

Władimir Putin wydał polecenie. W Kijowie odetchną? Rosja ma wstrzymać ataki na Kijów na trzy dni - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Deklaracja pojawiła się tuż przed zapowiedzianym spotkaniem Władimira Putina z amerykańskimi wysłannikami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Wcześniej…

Komunikat Kremla po spotkaniu

Wcześniej Kreml poinformował, że Władimir Putin odbył „niezwykle szczere” rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, podczas których Amerykanie zaproponowali „szereg pomysłów”.

Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia – powiedział dziennikarzom doradca Kremla Jurij Uszakow.

Rozmowa była konstruktywna, niezwykle szczera i oparta na zaufaniu – dodał Uszakow.

Kiriłł Dmitrijew, doradca Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, ocenił wizytę specjalnych wysłanników prezydenta USA w Moskwie jako „ważną wizytę pokojową”. W sobotę późnym wieczorem, po trzygodzinnej rozmowie na Kremlu z przywódcą Rosji, amerykańscy negocjatorzy zostali odwiezieni na lotnisko Wnukowo.

Wstrzymanie ognia?

Witkoff i Kushner mają w niedzielę spotkać się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.