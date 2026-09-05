Rozmowy na Kremlu o wojnie. Władimir Putin mówił o „trudnej sytuacji”

RMF24

Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkali się na Kremlu z Władimirem Putinem. Rozmowy dotyczyły możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Po wizycie w Moskwie amerykańska delegacja ma udać się do Kijowa.

Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkali się na Kremlu z Władimirem Putinem; fot. MIKHAIL METZEL

Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkali się na Kremlu z Władimirem Putinem; fot. MIKHAIL METZEL / AFP/East News

Na początku sobotniego spotkania Władimir Putin ocenił, że sytuacja, którą on i amerykańscy wysłannicy będą musieli rozwiązać podczas rozmów, jest „trudna” - podał Reuters, powołując się na nagranie opublikowane na platformie MAX.

Prezydent Rosji mówił też o dotychczasowej współpracy z przedstawicielami amerykańskich władz. Podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem „zawsze były korzystne”.

Steve Witkoff przekazał rosyjskiemu prezydentowi pozdrowienia od Donalda Trumpa. Podziękował również za zawieszenie broni ogłoszone na czas wizyty delegacji USA. Gospodarz Kremla zapewnił natomiast, że Rosja zrobi wszystko, by zagwarantować bezpieczeństwo mediatorom.

Lunch przed rozmowami na Kremlu

Przed spotkaniem z Putinem Witkoff i Kushner mieli przez trzy i pół godziny rozmawiać podczas lunchu z Kiriłłem Dmitrijewem, doradcą rosyjskiego przywódcy - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Amerykańscy negocjatorzy są zaangażowani w rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą od 2025 roku. W tym czasie kilkakrotnie odwiedzali Moskwę, gdzie spotykali się między innymi z Putinem. Niedzielna wizyta w Kijowie ma być ich pierwszą podróżą do ukraińskiej stolicy w ramach tych negocjacji.

Trzydniowa przerwa w atakach

W związku z rozmowami Putin polecił wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jeśli Rosja dotrzyma deklaracji, siły ukraińskie w tym czasie nie będą atakować Moskwy.

Mimo tych zapowiedzi w sobotę wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski. Ukraińska policja przekazała, że zginęły co najmniej dwie osoby.