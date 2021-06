Apartamentowiec Champlain Tower South, który zawalił się w Surfside na Florydzie, wymagał napraw. Ich koszt szacowany był na 9 mln dolarów - przekazała agencja AP. Termin płatności za naprawy mijał 1 lipca. Prace jednak nie zostały podjęte, mimo że wady w budynku stwierdzono już w 2018 r.

Widok na częściowo zawalony 12-piętrowy budynek na Florydzie w USA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Jak informuje AP, koszty napraw mieli ponieść właściciele mieszkań w kwocie od 80 tys. do 330 tys. dolarów w zależności od wielkości apartamentów. Zarząd budynku powiadomił mieszkańców o konieczności pokrycia kosztów napraw w kwietniu, choć już w 2018 r. firma Morabito Consulting wskazywała na poważne wady strukturalne budynku, wymagające szybkich napraw.

"Krater" na tarasie

Według ekspertów cytowanych przez dziennik "Miami Herald", budynek najprawdopodobniej runął w wyniku zawalenia się kolumny podtrzymującej taras z basenem znajdujący się nad podziemnym garażem. Jak pisze gazeta, tuż przed zawaleniem się budynku jedna z mieszkanek w rozmowie telefonicznej z mężem powiedziała mu, że widzi "krater" na tarasie. Do katastrofy miało dojść sekundy później. Kobieta jest jedną z 152 osób wciąż uznawanych za zaginione.



Na ten sam element konstrukcji wskazywał raport z 2018 roku. Mówił on o braku systemu odprowadzania wody, przez co gromadząca się latami słona woda podmywała konstrukcję i "czyniła poważne szkody strukturalne". Autorzy dokumentu ostrzegali, że bez podjęcia działań w "bliskiej przyszłości", szkody będą się rozszerzać w coraz szybszym tempie. Rozwiązaniem miało być uodpornienie tarasu na wodę, co miało kosztować 1,8 mln dolarów.



Mimo to, jak pisze AP, jedyną z rozpoczętych od tego czasu prac były naprawy dachu, zaś przedstawiciele władz miasta mieli powiedzieć podczas spotkania, że budynek nie był w złym stanie. Co więcej, w jednym z opublikowanych przez AP e-maili władze miasta chwaliły administrację budynku, że podjęła starania o ponowną certyfikację budynku przed wymaganym prawem terminem 40 lat po zakończeniu budowy, który przypadał w 2021 r.



"Oni też powinni być w stanie to zrobić"

Jak powiedział CNN Robert Lisman, mieszkaniec sąsiedniego apartamentowca Champlain Tower East, podobne naprawy zostały przeprowadzone w jego budynku -wybudowanym rok później - już wcześniej, a mieszkańcy musieli wyłożyć na nie tysiące dolarów.



"Jeśli my mogliśmy to zrobić, oni też powinni być w stanie to zrobić" - powiedział.



Zaostrzenie rygorów

W rezultacie katastrofy władze okolicznych miejscowości, w tym miasta Miami, zapowiedziały zaostrzenie rygorów inspekcji wielopiętrowych nadmorskich apartamentowców, które rozsiane są wzdłuż całego wybrzeża południowej Florydy.



Oficjalny bilans tragedii, do której doszło w nocy ze środy na czwartek, to obecnie 10 ofiar śmiertelnych, jednak niemal na pewno znacznie wzrośnie. 151 osoby wciąż są poszukiwane wśród gruzów, ale nadzieje na odnalezienie żywych maleją z każdym dniem.