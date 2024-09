Zaskakujące wyznanie prezydenta Rosji dotyczące jego rodziny. Władimir Putin - na co dzień powściągliwy w wypowiedziach na temat życia prywatnego - podczas spotkania z uczniami jednej ze szkół w Kyzylu wyjawił, że jego dzieci płynnie mówią po chińsku. Dodał, że nie należy zapominać o języku angielskim, ponieważ "dał on wiele ludzkości".

Władimir Putin / KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK / KREMLIN / POOL / PAP/EPA

Putin przebywa teraz w Mongolii - wcześniej odwiedził jednak bezpośrednio graniczącą z nią, położoną w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej Republikę Tuwy. Spotkał się tam z uczniami Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Ojczyzny w Kyzylu. Poprowadził "Rozmowy o ważnych sprawach" - to przedmiot obowiązujący od wrześniu 2022 r., podczas którego młodym Rosjanom wpajane są "podstawy patriotyzmu i nacjonalizmu".

Podczas spotkania zaskoczył wyznaniem dotyczącym jego dzieci. Niektórzy członkowie mojej rodzinie, nawet ci najmniejsi, płynnie mówią po chińsku - powiedział rosyjski dyktator. Dodał, że wśród Rosjan rośnie zainteresowanie nauką języka chińskiego ze względu na "dynamicznie rozwijające się kontakty biznesowe" miedzy oboma krajami. Putin, który mówi po niemiecku i doskonali dwój angielski, zaznaczył, że warto uczyć się zwłaszcza drugiego z tych języków, który "miał duży wkład w zakresie poszerzania wiedzy oraz jednoczenia ludzi na polu kultury".

Co wiadomo o rodzinie Putina?

Życie prywatne Putina i jego najbliższych jest skrzętnie ukrywane. W 2015 roku w trakcie jednej z wypowiedzi przywódca Rosji uchylił rąbka tajemnicy. Powiedział, że obie jego córki z małżeństwa z pierwszą żoną Ludmiłą - Katerina Tichonowa i Maria Woroncowa - ukończyły rosyjskie uniwersytety.

Mówi się, że rosyjski przywódca ma też nieślubną dorosłą córkę Luizę Rozową, a także trójkę dzieci ze związku z byłą gimnastyczką Aliną Kabajewą.

Human Rights Watch wzywa do zatrzymania Putina

Przywódca Rosji Władimir Putin przyjechał do Mongolii w poniedziałek. Organizacja pozarządowa Human Rights Watch (HRW) zaapelowała o zatrzymanie go. Putin jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) za bezprawną deportację dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.



Mongolia złamałaby swoje międzynarodowe zobowiązania jako członek MTK, gdyby pozwoliła [Putinowi] na wizytę i nie aresztowała go - przekazała Maria Elena Vignoli, prawniczka z HRW.



Putin jest poszukiwany przez MTK od marca 2023 r., kiedy sędziowie wydali nakazy aresztowania jego oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za zbrodnie wojenne bezprawnej deportacji dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Mongolia została członkiem MTK w 2003 r. Zgodnie z traktatem założycielskim ma obowiązek współpracy z Trybunałem, w tym aresztowania i wydawania podejrzanych, którzy wkraczają na jej terytorium.