Chcemy, by nasz głos znów był słyszany. Chcemy europejskiej przyszłości, a nasz rząd nam to odbiera. To jest główny powód naszych protestów. Rząd myśli, że my się zmęczymy, ale tak nie będzie, dlatego że chcemy wolności, chcemy móc mówić. Rewolucja nie wydarzy się w ciągu jednego dnia, ale jeśli będzie konieczna to do niej dojdzie. Ludzie wychodzą na ulice, bo to nasza sprawa, nasz głos jest ważny. Dlatego tu jesteśmy - mówili Gruzini reporterowi RMF FM.

Po prostu szykujemy się do rewolucji. Odcięli nam wszystkie powiązania z Europą. W takiej sytuacji trudno mówić o jakiejkolwiek przyszłości, ale rewolucja to dla nas rozwiązanie. Lepiej być rannym tu, na proteście w obronie swojego kraju niż siedzieć cicho w domu - powiedziały reporterowi RMF FM młode Gruzinki, dla których to już szósty dzień protestów. Policja rozpędza protest Późnym wieczorem kordon policji odciął prostopadłe do alei Rustawelego uliczki, biegnące przy budynku gruzińskiego parlamentu. Zgromadzone w tym miejscu siły policyjne, zaczęły rozpędzać protest - relacjonował wysłannik RMF FM. Policja, tak jak podczas poprzednich demonstracji, zaczęła kierować w stronę protestujących silne strumienie wody, a także rozpylać gaz łzawiący. "Policja próbuje odsunąć protestujących od fasady parlamentu. Na niewielu robi to jednak wrażenie. W odpowiedzi kierują światła laserów w stronę funkcjonariuszy" - donosił przed północą czasu gruzińskiego Mateusz Chłystun, wysłannik RMF FM w Tblisi. Garibaszwili odchodzi z partii? Opozycyjne gruzińskie telewizje Mtavari i Pirveli poinformowały dzisiaj, że były premier Gruzji i przewodniczący Gruzińskiego Marzenia Irakli Garibaszwili odchodzi z partii rządzącej. Według telewizji Pirveli Garibaszwili ma odejść z partii i zająć się biznesem. Jeden z liderów ugrupowania Gia Wolski zdementował doniesienia o odejściu Garibaszwilego - podał serwis Echo Kawkaza, filia Radia Swoboda. Zobacz również: Wywożono je samolotem Putina. Zidentyfikowano dzieci uprowadzone przez Rosję

Szczere wyznanie Zełenskiego: Naszej armii brakuje siły Opracowanie: Piotr Gądek