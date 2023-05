Podróż Franciszka do ojczystej Argentyny, zaplanowana na 2024 r., nie będzie przełomową wizytą, jaką okazała się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do swojej ojczyzny w 1979 r. - przewiduje hiszpański dziennik "El Mundo". Gazeta poinformowała o planach papieża, który ma zamiar udać się z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny.

Papież Franciszek / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA Wydawana w Madrycie gazeta, powołując się na źródła z otoczenia papieża, podała, że w 2024 r. Franciszek uda się po raz pierwszy w swoim trwającym od 2013 r. pontyfikacie do ojczyzny, Argentyny. "Podróż ta, do której dojdzie po Wielkim Tygodniu, obejmie również Urugwaj oraz jedno z miast położonych na południu Brazylii" - przekazał w poniedziałek "El Mundo". Odnotowując, że żaden papież we współczesnej historii Kościoła katolickiego nie zwlekał tak długo z wizytą w swojej ojczyźnie jak Jorge Bergoglio, gazeta przypomniała znaczenie pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce. "Wojtyła został wybrany na urząd papieski w 1978 r. i w następnym roku odwiedził Polskę w ramach 9-dniowej pielgrzymki, która wstrząsnęła fundamentami społecznymi i politycznymi tego kraju, znajdującego się pod jarzmem ZSRR. Jan Paweł II podniósł poczucie własnej godności swoich rodaków, których odwiedził jeszcze osiem razy" - napisała gazeta. "El Mundo" stwierdził, że swoją ojczyznę szybko, bo zaledwie po czterech miesiącach po wyborze na urząd papieski, odwiedził również następca św. Jana Pawła II Benedykt XVI, wybrany na Stolicę Apostolską w kwietniu 2005 r. W ocenie madryckiego dziennika, obaj poprzednicy Franciszka mieli łatwiejsze warunki do odbycia podróży do ojczyzny, m.in. byli młodsi i mieli bliżej z Włoch do swoich europejskich państw. Zobacz również: Papież wysyła kardynała na misję w sprawie Ukrainy

