Z powodu powodzi ewakuowano około 1,7 tys. turystów z ruin pustynnego miasta Petra w południowo-zachodniej Jordanii. Woda, która spłynęła z pobliskich gór, wdarła się do wąwozu prowadzącego do miasta i do tamtejszej świątyni.

Petra / Shutterstock Ewakuowano prewencyjnie turystów oraz mieszkańców okolic, ponieważ w 2018 roku w podobnej sytuacji zginęło 13 osób - pisze gazeta "Daily Mail".



Władze regionu wydały komunikat, w którym poinformowano, że decyzję o ewakuacji podjęto ze względu na ulewne deszcze. W pobliskim mieście Ma'an trzy osoby zostały ranne, gdy podnosząca się woda zmyła z drogi busa.



Najpoważniejsza powódź nawiedziła Petrę w 1963 roku, gdy bardzo szybko podnoszące się wody spowodowały śmierć 22 francuskich turystów i ich lokalnego przewodnika.