Policja w Las Vegas zatrzymała mężczyznę w związku z morderstwem Tupaca Shakura. To 60-letni Duane "Keffe D" Davis - były przywódca jednego z gangów. Legendarny amerykański raper zmarł we wrześniu 1996 r., kilka dni po tym, jak został postrzelony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tupac Shakur został postrzelony z przejeżdżającego cadillaca 7 września 1996 r. Zmarł w szpitalu 6 dni później.

Miał 25 lat. Był nie tylko niezwykle popularnym raperem, ale też aktorem i aktywistą społecznym.

Duane "Keffe D" Davis / Las Vegas Metropolitan Police Department / HANDOUT / PAP/EPA

W piątek rano policja w Las Vegas zatrzymała mężczyznę w związku ze śmiercią Tupaca. To 60-letni Duane "Keffe D" Davis - były przywódca jednego z gangów. Policja poinformowała, że według najnowszych ustaleń, to on zaplanował zabójstwo Tupaca i zdobył broń użytą w ataku. Na konferencji podano, że trzech mężczyzn, którzy razem z nim jechali cadillakiem feralnego dnia, już nie żyje.

Davisowi postawiono zarzut zabójstwa. Policjanci tłumaczyli na konferencji, że zgodnie z prawem stanowym, może odpowiedzieć za to przestępstwo przed sądem, nawet jeśli to nie on pociągał za spust, a był jedynie organizatorem ataku.

Jak informuje CNN, powołując się na źródła, to dom żony Davisa został przeszukany w lipcu w ramach toczącego się śledztwa.

Davis napisał w swoim pamiętniku w 2019 roku, że był jedną z osób jadących cadillakiem. Dodał też, że zdecydował się przerwać milczenie w ramach porozumienia z władzami federalnymi i lokalnymi. Media przypominają, że w tym czasie groziło mu dożywocie za przestępstwa narkotykowe.

Mężczyzna określił się też jako jednego z ostatnich żyjących świadków morderstwa. Wskazał również na swojego krewnego Orlando "Baby Lane" Andersona, jako osobę, która siedziała na tylnym siedzeniu cadillaca, gdy doszło do ostrzelania samochodu Tupaca. Maiło do tego dojść po kłótni z udziałem m.in. Andersona i Shakura.

Anderson zaprzeczał, by miał coś wspólnego z zabiciem rapera. Zginął dwa lata później w innej strzelaninie.

Śmierć rapera stała się inspiracją do powstania kilku filmów dokumentalnych.

Shakur sprzedał ponad 75 milionów płyt na całym świecie, ciesząc się sukcesami na listach przebojów dzięki takim hitom, jak California Love, All Eyez On Me i Changes.