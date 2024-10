78-letni Francuz Bernard Pallot, którego oskarżono o zabójstwo własnej żony, został uniewinniony – poinformował w czwartek portal France Info. Mężczyzna dopuścił się zbrodni, ale jak tłumaczył, zrobił to, aby ukrócić cierpienie swojej chorej małżonki. Ława przysięgłych przychyliła się do jego argumentacji.

"Ten proces świadczy o nieadekwatności prawa, które stawia nas w trudnych sytuacjach" - ocenił podsądny po ogłoszeniu wyroku.

Jak pisze portal France24, prokuratura żądała dla oskarżonego ośmiu lat więzienia. Prokurator wskazywał, że Suzanne Pallot cierpiała na "nieuleczalną chorobę i liczne złamania", ale lekarze stwierdzili, że jej stan nie zagrażał życiu.

Oskarżyciel powiedział, że 78-latek mógł przedstawić swój czyn jako "akt miłości", ale eutanazja jest we Francji nielegalna, a śmierć kobiety była "brutalna".

Pallot 11 października 2021 r. wstrzyknął cyjanek w udo swojej żony, Suzanne, której życie, jak powiedział, było "nie do zniesienia. Następnie chwycił kawałek przewodu elektrycznego z garażu w ich domu w Isle-Aumont i ściskał go wokół jej szyi przez ok. 20 minut. Brzmi to trochę brutalnie, ale nie miałem wyboru - powiedział podczas przesłuchania. Kiedy przyjechała policja, Pallot przyznał się do popełnienia zabójstwa. W pobliżu ciała kobiety mundurowi znaleźli notatkę z napisem: "Ja, Suzanne Pallot, wciąż zdrowa na umyśle, proszę mojego męża Bernarda Pallota, aby ostatecznie uwolnił mnie od nieuleczalnego cierpienia, którego doświadczam".

Po trwającym od 28 października w sądzie w Troyes w departamencie Aube procesie, Pallot został w środę uniewinniony przez ławę przysięgłych.

Dyskusja nad legalizacją eutanazji

Olivier Falorni, członek centrowej Grupy Demokratów w Zgromadzeniu Narodowym i zwolennik zmiany prawa mającej ułatwić dostęp do eutanazji, powiedział w czwartek w rozmowie z France Info, że "poprzez tę decyzję sądu Francuzi zwracają się do posłów i senatorów, i proszą ich o zmianę przepisów".

Prezydent Emmanuel Macron powiedział w marcu, że Francja potrzebuje prawa o końcu życia, ponieważ "są sytuacje, których nie można humanitarnie zaakceptować".

Od czerwca prace legislacyjne nad ustawą o “końcu życia", mającą zalegalizować eutanazję w niektórych przypadkach, są zawieszone, co ma związek z rozwiązaniem parlamentu.

Kilka innych krajów europejskich zalegalizowało eutanazję, odkąd Holandia zrobiła to po raz pierwszy w 2002 r. Należą do nich Belgia, Luksemburg, Hiszpania i Portugalia.

Szwajcaria, która zakazuje eutanazji, od dziesięcioleci zezwala na wspomagane samobójstwo.