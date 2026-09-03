Iran drwi z Trumpa. Mimo ostrzeżeń zaatakował bazy USA w Kuwejcie

RMF24

Mimo środowych ostrzeżeń prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że USA są gotowe „w każdej chwili” zaatakować Iran, ten zaatakował dzisiaj bazy amerykańskie w Kuwejcie – poinformowała agencja AFP.

Doszło do „wrogich ataków rakietowych i dronowych na skutek niegodnej napaści irańskiej” - poinformowały siły zbrojne Kuwejtu na platformie X.

Również irańska telewizja państwowa powiadomiła na X, że „w odpowiedzi na zbrodnie popełnione przez Amerykę przeciw narodowi irańskiemu trwają ataki rakietowe i dronowe na bazy amerykańskie w Kuwejcie”.

Końca konfliktu nie widać

Po miesiącu przerwy w działaniach wojennych między USA i Iranem w weekend doszło do ich wznowienia. Armia amerykańska przeprowadziła w niedzielę i we wtorek wieczorem ataki m.in. na obiekty Strażników Rewolucji Islamskiej.

W drugim ataku zginęło 19 osób – żołnierzy irańskich, ale także cywilów. Cztery osoby zostały zabite, a blisko 70 odniosło obrażenia na skutek ataku na wesele. Armia amerykańska nie odpowiedziała na zarzuty zaatakowania uczestników wesela, a jedynie zapewniła, że „w odróżnieniu od Strażników nigdy nie bierze na cel cywilów”.

Wesele na celowniku? Amerykanie zaprzeczają Dowództwo Centralne wojsk amerykańskich (CENTCOM) zaprzeczyło, by celowo atakowało cele cywilne w Iranie. Chodzi o wydarzenia z wtorku. Według Irańczyków, siły USA zbombardowały dom, w którym odbywało się wesele, zginęły cztery osoby, a 67 zostało…

W środę władze Iranu przekazały, że siły irańskie zaatakowały obiekty USA w Jordanii, Iraku i Bahrajnie.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pół roku temu

Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, jednak obie strony kontynuowały sporadyczne ostrzały także później.

Starcia w dużej mierze koncentrują się obecnie wokół cieśniny Ormuz. Przed wybuchem konfliktu przechodziła przez nią jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. SKutki konfliktu zapoczątkowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu widać po rosnących cenach paliw na całym świecie.