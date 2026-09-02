Nowa taktyka USA w cieśninie Ormuz. „Tankowiec za tankowiec”

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Siły amerykańskie miały uderzyć w dwa tankowce należące do Iranu - podał Axios, powołując się na przedstawicieli administracji USA. Operacja była elementem nowej polityki „tankowiec za tankowiec”, która ma odstraszać Iran od ataków na żeglugę w strategicznie ważnej cieśninie Ormuz.

Jak informuje w środę dziennikarz serwisu Axios Barak Ravid, oba tankowce należące do irańskiego rządu były zakotwiczone u wybrzeży Iranu, na północ od linii amerykańskiej blokady morskiej. Źródła portalu twierdzą, że drony USA wystrzeliły pociski, które trafiły w maszynownie jednostek.

Amerykańscy urzędnicy cytowani przez Axios twierdzą, że był to pierwszy przypadek, kiedy Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie tankowce bezpośrednio w odpowiedzi na działania przeciwko statkom handlowym przepływającym przez cieśninę Ormuz. Wcześniejsze operacje miały służyć przede wszystkim egzekwowaniu blokady.

Anonimowy przedstawiciel władz USA poinformował, że atak na irańskie jednostki wpisuje się w nową politykę „tankowiec za tankowiec”, zatwierdzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Fala amerykańskich ataków

Siły amerykańskie przeprowadziły we wtorek falę ataków, która - wedłux Axios - objęła łącznie około stu celów w Iranie. Wśród nich - oprócz wspomnianych tankowców - znalazły się stanowiska obrony powietrznej, radary, systemy komunikacji, zdolności do stawiania min, a także wyrzutnie przeciwokrętowych pocisków manewrujących i dronów należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Biały Dom i Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych uzasadniają działania wcześniejszymi próbami ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz oraz atakami na amerykańskie bazy w regionie - zauważa Axios.

Jeden z rozmówców serwisu ocenia, że celem jest ograniczanie irańskich zdolności do ponownego budowania systemów radarowych i rakietowych, które mogłyby zostać wykorzystane przeciw żegludze. Według tej oceny operacja może na pewien czas zmniejszyć zagrożenie dla tankowców, okrętów amerykańskiej marynarki wojennej i samolotów wojskowych.

Iran miał odpowiedzieć rakietami i dronami

Amerykańscy urzędnicy przekazali portalowi, że Iran miał odpowiedzieć wystrzeleniem około 25 pocisków balistycznych, przy czym tylko połowa z nich dotarła do przestrzeni powietrznej Jordanii. Dziesięć rakiet zostało zneutralizowanych, a trzy upadły na ziemię, nie doprowadziły jednak do żadnych ofiar.

Iran wystrzelił też kilkadziesiąt dronów w stronę amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i irackim Irbilu. Amerykanie twierdzą, że większość tych maszyn została zniszczona.

Mimo napięcia siły amerykańskie miały nadal eskortować statki handlowe przez cieśninę Ormuz. Axios podał, że we wtorek przez ten szlak przepłynęło w obu kierunkach około 40 jednostek transportujących miliony baryłek ropy. Według źródeł amerykańskich żadna z nich nie została trafiona.