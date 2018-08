Zarzuty morderstwa pierwszego stopnia oraz usiłowania zabójstwa usłyszała 26-letnia mieszkanka Missouri, która wsadziła dzieci do skradzionego samochodu i wjechała nim do rzeki. Kobietę i jej rocznego syna udało się uratować. Z wody służby ratunkowe wydobyły jednak ciało 5-letniej dziewczynki. "Nie chciała, by ktokolwiek miał jej dzieci" - mówi ojciec rodzeństwa.

